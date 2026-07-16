Il primo Centro italiano di emulazione quantistica di Pavia ha i server ospitati a Genova

Domani, venerdì 17 luglio con avvio dei lavori alle 10.30, presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova (Ponte Spinola, 16), Start 4.0 e Mcg Srl presentano il lancio del primo Centro Italiano di Emulazione Quantistica — installato a Pavia, con i server ospitati a Genova presso il Centro di Competenza Start 4.0 — con la direzione scientifica del professore Marco Armoni. È la prima infrastruttura del genere in Italia: porta il calcolo quantistico professionale fuori dai grandi centri di supercalcolo e lo rende accessibile a università, centri di ricerca e imprese.

Il cuore del progetto è il motore Eqm (Emulator Quantum Machine) con il Qge — Quantum Gpu Emulator che emula circuiti quantistici da 30 a oltre 38 qubit con fedeltà superiore al 99% rispetto ai sistemi fisici Nisq (Noisy Intermediate-Scale Quantum) oggi in sperimentazione, mantenendo i dati fisicamente in sede, senza cloud estero né infrastrutture criogeniche e in piena conformità Gdpr.

Una potenza di calcolo che finora richiedeva investimenti da decine di milioni di euro o la dipendenza da piattaforme straniere, oggi alla portata di un laboratorio italiano. L’iniziativa colloca infatti l’Italia tra i protagonisti europei di una tecnologia ritenuta strategica. Mentre i principali Paesi investono nella corsa al quantum.

È questo il messaggio di fondo dell’iniziativa — l’accessibilità. La piattaforma Eqm allarga lo spazio del possibile: esplorare scenari complessi, valutare milioni di configurazioni possibili e supportare il decisore nell’individuazione delle strategie più efficaci.

Le ricadute toccano i settori più esigenti sul piano computazionale: la scienza dei materiali (leghe, semiconduttori, superconduttori), l’aerospazio (ottimizzazione di traiettorie e materiali ultraleggeri), la ricerca farmaceutica e la genomica (simulazione molecolare e medicina personalizzata), fino alla cybersecurity post-quantistica per pubblica amministrazione, infrastrutture critiche e difesa.

Durante la presentazione del lancio una demo dal vivo mostrerà come un unico motore affronti tre scenari diversi — difesa, sanità e mobilità — scalando l’hardware su problemi sempre più grandi, ma con tempi non esponenziali.

La macchina è installata a Pavia, mentre i server del Centro saranno ospitati a Genova presso Start 4.0, Centro di Competenza presieduto dalla professoressa Paola Girdinio, che mette a disposizione la propria rete tra ricerca e industria per farne un punto di riferimento nazionale sulla formazione di nuove competenze e sulla sicurezza digitale del Paese. La scelta di Genova rafforza il profilo della città come polo di tecnologia e innovazione.