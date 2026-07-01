“Il porto delle nebbie”, comitati protestano sotto palazzo San Giorgio: “Servono risposte rapide e chiare”

Genova. Stamattina un centinaio di persone, in rappresentanza di varie reti e comitati, si sono ritrovate in presidio davanti a Palazzo San Giorgio per manifestare sotto le finestre dell’Autorità portuale chiedendo a gran voce chiarezza su una serie di nodi sulla salute, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori del porto e dei quartieri che lo “coronano”.

“Unire le forze, tra soggetti sociali diversi, ci ha consentito di aprire finalmente quel confronto che ciascun comitato separatamente aveva chiesto da tempo e che finora era stato negato, facendo sì che una delegazione dei partecipanti fosse ricevuta dal segretario generale dell’AdSP – scrivono in comunicato congiunto Rete associazioni San Teodoro, Comitato Liberi cittadini di Certosa e il Coordinamento dei Comitati del Ponente – A lui abbiamo esposto i problemi: dall’inquinamento da fumi delle navi; al possibile transito di merci pericolose lungo il collegamento ferroviario per il Terzo Valico; all’insostenibile collocazione dei depositi chimici vicino alle abitazioni; fino alla questione dei riempimenti a mare per ampliare i terminal marittimi del ponente”.

Una manifestazione che di fatto apre un nuovo percorso, dal quale i cittadini sperano di trovare risposte agli annosi problemi legati alla sempre più difficile convivenza tra porto e città. “Abbiamo chiesto di essere convocati dal dott. Paroli in tempi veloci, comitato per comitato, per approfondire specificamente le varie questioni. È stato l’inizio di un percorso, come tale da valutare positivamente ma anche da seguire e sorvegliare – concludono – se non ci saranno risposte adeguate, in tempi solleciti, sapremo tornare a unire la nostra voce e la nostra determinazione, facendoci ascoltare nelle piazze”.