Il Mei celebra i 250 anni dell’Independence Day americano con la storia di Marcella Polini Hazan

Genova. In occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana rende omaggio al contributo dell’emigrazione italiana alla storia americana attraverso la figura di Marcella Hazan, la cuoca e scrittrice originaria di Cesenatico che ha rivoluzionato il modo di conoscere e cucinare la gastronomia italiana negli Stati Uniti.

Una dichiarazione di Indipendenza che vede tra i firmatari due illustri italodiscendenti William Paca, Maryland, discendente di una famiglia valdese, fuggita in America nella seconda metà del Seicento e Caesar Rodney, Delaware, , discendente della famiglia Adelmare di Treviso. All’iniziativa hanno aderito il Centro Studi Americani, la Consulta degli Emiliano Romagnoli e il Comune di Cesenatico e ha visto la preziosa collaborazione della ricercatrice in storia degli Stati Uniti Giulia Crisanti.

L’evento si collega idealmente al programma ufficiale di America250: per questo speciale anniversario, lo Smithsonian National Museum of American History di Washington ha inaugurato la mostra immersiva In the Pursuit of Life, Liberty and Happiness, dedicata agli ideali, alle persone, ai movimenti e ai processi storici che hanno costruito e continuamente rinnovato l’identità degli Stati Uniti. L’esposizione riunisce 250 oggetti simbolo della storia americana, scelti per raccontare come il Paese si sia formato attraverso l’incontro e l’integrazione di culture provenienti da tutto il mondo. Tra questi, figura anche il pentolino di rame con cui Marcella Hazan preparava lo zabaione, unico oggetto riconducibile all’esperienza dell’emigrazione italiana presente nella selezione.

Quel pentolino, utensile apparentemente modesto, rappresenta infatti una delle più significative storie dell’emigrazione italiana del Novecento, proprio quella di Marcella Hazan (1924-2013), nata a Cesenatico e trasferitasi negli Stati Uniti negli anni Cinquanta, dove contribuì a cambiare profondamente il rapporto degli americani con la cucina italiana. Attraverso i suoi libri, le sue lezioni e il suo straordinario lavoro di divulgazione, Marcella Hazan ha insegnato a milioni di americani la vera cucina regionale italiana, lasciando un’impronta indelebile nella cultura alimentare degli Stati Uniti.

Per la famiglia le parole del figlio Giuliano Hazan: “Siamo sinceramente onorati e orgogliosi di questo riconoscimento anche nella nostra terra d’origine. Mia mamma aveva il dono di sapere come fare risaltare il sapore degli ingredienti che, abbinato al suo dono di insegnante, le diede la possibilità di cambiare il modo nel quale gli Americani concepivano la cucina Italiana. Nelle parole della giornalista di CNN Christiane Amanpour, “Ci sono persone in tutto il Paese e nel mondo che forse non riconoscono il nome di Marcella Hazan, ma che grazie a lei mangiano [il cibo Italiano] in modo diverso.”

Per Paolo Masini, presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione italiana e promotore dell’evento, è “un riconoscimento importante che abbiamo voluto rilanciare in collaborazione con diversi partner. In questi 250 anni l’emigrazione italiana, e non solo, ha svolto un ruolo importante a conferma che le contaminazioni dei popoli producono ricchezza. Un contributo che i nostri emigranti hanno portato in vari settori, dalla cultura, alla ricerca, all’architettura, all’artigianalità, fino alla cucina. Marcella Polini Hazan rappresenta quel fare italiano che ci ha reso e ci rende famosi nel mondo. Entro l’anno le dedicheremo una tappa del nostro progetto Il Civico dele radici“.

In occasione dell’iniziativa il MEI presenterà, in accordo con la famiglia, la casa di produzione e il regista, la clip “La pentola di Marcella” che comprende il trailer del documentario “Marcella” (2024), diretto da Peter Miller, già distribuito negli Stati Uniti e ora in fase di promozione anche in Italia gentilmente concesso dagli autori Analoga iniziativa sarà realizzata dai vari partner nelle proprie sedi e sui propri canali social.