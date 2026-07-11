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L'evento

“Il gioco di squadra è la nostra forza”: a Cornigliano la prima edizione del torneo di Calcio della Fillea Cgil

Il calcio di inizio sarà dedicato a Riccardo Ventimiglia, per tanti anni sindacalista della Fillea e recentemente scomparso

Generico luglio 2026
Genova. “140 anni di storia: il gioco di squadra è la nostra forza” è lo slogan sotto il quale nel pomeriggio di ieri presso il campo del Circolo Uguaglianza a Cornigliano, si è svolto il torneo di calcio organizzato dalla Fillea Cgil di Genova “la nostra forza viene dalla condivisione di valori importanti come la solidarietà – ricorda Fabio Marante Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria – per stare insieme oltre il cantiere abbiamo pensato a questo momento di socialità e sport”.
Per la Fillea, categoria della Cgil che rappresenta i lavoratori delle costruzioni, il cantiere edile è la dimostrazione di come sia possibile lavorare fianco a fianco a prescindere dalla nazionalità, dall’etnia o dai convincimenti religiosi al di là di ogni propaganda.
Il calcio di inizio sarà dedicato a Riccardo Ventimiglia, per tanti anni sindacalista della Fillea e recentemente scomparso. A Ventimiglia sarà dedicata la coppa per il miglior giocatore in campo.
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