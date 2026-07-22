Il comitato festeggiamenti Bassa Gattorna ha donato 20mila euro al Gaslini

Genova. Si è svolta, presso l’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini la cerimonia di donazione dell’importante operazione solidale promossa nei mesi scorsi dal comitato festeggiamenti quartiere Bassa Gattorna che ha permesso di raccogliere oltre 20.000 euro, a sostegno dell’innovazione tecnologica del Gaslini. La donazione consentirà di realizzare due interventi tecnologici di particolare rilevanza per l’attività di Neurofisiologia Clinica della Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale pediatrico genovese: un aggiornamento hardware e software di un sistema elettromiografico e l’acquisizione di cinque licenze Eeg (elettroelencefalogramma) aggiuntive per la lettura dei tracciati elettroencefalografici.

Presenti in aula magna alla cerimonia di donazione anche i medici della Neuropsichiatria Infantile che hanno potuto illustrare le funzionalità dei dispositivi e i benefici che porteranno ai piccoli pazienti.

Maria Margherita Mancardi, responsabile Centro per la diagnosi e la cura delle Epilessie dell’età evolutiva dell’Istituto Giannina Gaslini, spiega: “L’elettromiografo è uno strumento diagnostico essenziale per lo studio delle patologie del sistema nervoso periferico, della giunzione neuromuscolare e del muscolo. Viene impiegato nella valutazione di bambini e ragazzi con debolezza muscolare, disturbi della sensibilità, neuropatie, radicolopatie, lesioni traumatiche dei nervi e sospette malattie neuromuscolari, comprese condizioni rare e complesse che richiedono competenze altamente specialistiche. Le cinque licenze EEG rivestono un’importanza altrettanto concreta. Gli esami elettroencefalografici non vengono infatti eseguiti esclusivamente negli ambulatori di Neurofisiologia, ma anche al letto del paziente in differenti reparti dell’Istituto, in particolare in situazioni più urgenti e complesse, come in Rianimazione, Terapia Intensiva Neonatale e aree semintensive” .

Matteo Cataldi, dirigente medico della Neuropsichiatria Infantile dell’Istituto Giannina Gaslini, racconta: “In un policlinico pediatrico poter garantire ai medici di accedere ai tracciati e revisionarli da diverse postazioni rappresenta un elemento fondamentale per rendere più tempestiva la valutazione specialistica, facilitare il confronto tra professionisti e velocizzare tempistiche per l’interpretazione degli esami. Questo è particolarmente rilevante nei pazienti critici, nei neonati e nei bambini con sospette crisi epilettiche o alterazioni acute dello stato neurologico. Siamo pertanto profondamente grati al Comitato Festeggiamenti Quartiere Bassa Gattorna per aver scelto di sostenere un settore nel quale l’innovazione tecnologica è strettamente legata alla possibilità di formulare diagnosi più tempestive e affidabili e di orientare in modo appropriato i successivi percorsi di cura.” Ha raccontato

Anna Zanuttini, segretario generale della Fondazione Gaslininsieme Ets dichiara: “Gaslininsieme è una Fondazione di Partecipazione e, nel nostro impegno di sostegno all’Istituto Giannina Gaslini, incontriamo ogni giorno persone e realtà che scelgono di condividere la nostra missione con una generosità contagiosa. Al Comitato Festeggiamenti Quartiere Bassa Gattorna va tutta la nostra più sentita gratitudine perché quello di oggi è un esempio davvero virtuoso di collaborazione tra tante persone che hanno deciso di fare squadra, ciascuno dando un personale contributo, per raggiungere tutti insieme una donazione dal grande valore simbolico che si trasforma concretamente in un supporto tecnologico per la cura e l’assistenza dei piccoli pazienti del Gaslini”.

Paolo Boccardo, presidente del comitato festeggiamenti Quartiere Bassa Gattorna commenta: “Essere qui oggi è per noi un momento di grande emozione e di profondo orgoglio. Il Comitato Festeggiamenti Quartiere Bassa Gattorna porta con sé quasi cinquant’anni di storia: generazioni di persone che si sono spese con dedizione per raccogliere risorse da destinare a chi ne ha più bisogno. Siamo una piccola comunità, e proprio per questo la donazione di oltre ventimila euro ha per noi un peso straordinario: non è il gesto facile di chi ha molto, ma il risultato di un impegno collettivo costruito grazie alla generosità e al lavoro di tante persone semplici che hanno scelto di dare. Le somme donate sono il frutto diretto di due manifestazioni che per il nostro territorio hanno un significato che va ben oltre la festa: la celebrazione in onore della Madonna della Guardia, che quest’anno si svolge dal 28 al 31 agosto, e la manifestazione del secondo weekend di ottobre dedicata ai funghi e alle ballotte. Sapere che questo macchinario contribuirà a curare i bambini che varcano le porte del Gaslini è la ricompensa più bella che potessimo ricevere”.