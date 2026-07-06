Igor Magni è il nuovo segretario generale della Filt Cgil di Genova

Genova. Igor Magni è stato eletto segretario generale del sindacato dei trasporti Filt Cgil Genova. L’elezione ha avuto luogo questa mattina presso il salone della Camera del lavoro di Genova dove, alla presenza del segretario generale Filt Cgil Stefano Malorgio, si è svolta l’assemblea generale Filt Cgil di Genova. Alla carica di segretario generale della Camera del Lavoro di Genova Magni somma quella di segretario generale della categoria genovese dei trasporti.

“Il mio impegno sarà massimo – dice Magni – perché guidare la Filt Cgil di Genova è una grande responsabilità e un grande onore. La categoria ha davanti a sé sfide importanti che toccano trasversalmente tutti i settori dei trasporti e il diritto alla mobilità. Salute e sicurezza sul lavoro, le questioni della logistica e quelle legate alla portualità a partire dalla riforma del sistema portuale, i processi di automazione ed innovazioni tecnologiche, insieme a scelte politiche e istituzionali, condizioneranno negli anni futuri i trasporti e le condizioni di lavoro di lavoratrici e lavoratori: noi dobbiamo essere lì con loro e per loro, nel solco della tradizione rivendicativa e solidale che da sempre contraddistingue la nostra organizzazione”.

Igor Magni, classe 1971, è sposato e ha un figlio. Nel 1997 entra in Coop Liguria. Dal 2005 è delegato sindacale per la Filcams; successivamente entra nel direttivo provinciale della categoria e dal 2006 viene incaricato di seguire il fondo previdenziale Previcooper. Il distacco sindacale arriva nell’aprile 2007 per seguire a livello provinciale la grande distribuzione cooperativa e le sue varie realtà, Coop Consorzio nordovest, Coop super, Coop Iper, librerie puntoCoop e partecipando per queste – come rappresentante regionale Filcams – alle trattative nazionali e nei rispettivi coordinamenti.

Nel 2009 entra in Segreteria passando all’Organizzazione e dedica parte del suo tempo al radicamento Filcams sul territorio e sui luoghi di lavoro. Dal 2009 è anche componente dell’ente bilaterale del commercio e del Direttivo provinciale della CGIL confederale. Nel 2013 il Comitato Direttivo Filcams lo elegge Segretario Generale di Genova e Magni subentra alla guida di una categoria fortemente in espansione che raggruppa i lavoratori del commercio, alberghi mense e servizi, incarico che gli viene rinnovato con l’elezione del 2014.

Nel 2016 la Confederazione lo elegge, attraverso l’Assemblea Generale, nella segreteria regionale e gli affida diverse deleghe tra le quali la difficile gestione dei temi socio sanitari liguri, incarico che lascia nel 2018 per diventare Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. Sono anni difficili quelli che seguono: ai vecchi problemi del mondo del lavoro, dopo la caduta del Ponte Morandi e poi con il covid, se ne aggiungono di nuovi. Sono gli anni in cui l’impegno sindacale della Camera del Lavoro è massimo e nel quale la Cgil cerca di dare risposte alle migliaia di lavoratrici e lavoratori in difficoltà, impegno costante e quotidiano che porta Magni nel 2023 ad essere rieletto Segretario Generale della Camera del Lavoro e oggi anche Segretario Generale Filt Cgil Genova.