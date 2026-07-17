“Grande crono di Genova”, come cambia la mobilità in Val Bisagno sabato e domenica

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Struppa per consentire lo svolgimento della gara ciclistica “16esima Grande Crono Genova – Campionato Nazionale a Cronometro”, sabato 18 e domenica 19 luglio alcune linee bus modificano i propri percorsi
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In particolare, sabato 18 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (o comunque fino al termine dell’evento), il percorso delle linee integrative i15 e i27 subirà le seguenti variazioni:
Linea i15 (S. Eusebio-Doria)
Direzione Doria: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per via Canepa, ponte Tollari, via Struppa (Struppa4/Rosata ultima fermata utile per l’interscambio con le linee per il centro città), ponte Green, dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al ponte Green, proseguono per via Pedullà, via Canepa, dove riprendono regolare percorso.
Linea i27 (Aggio-Doria)
Direzione Doria: i bus, giunti al termine di via Buscaglia (Buscaglia/Struppa ultima fermata utile per l’interscambio con le linee per il centro città), proseguono per via G. B. Cardinale, via Struppa, via Buscaglia. Direzione Aggio: i bus, in partenza da via Buscaglia, proseguono lungo il regolare percorso.
Domenica 19 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 13.30 (o comunque fino al termine dell’evento), le variazioni interesseranno le linee 470 e 470/:
Linea 470 (S. Eusebio-S. Martino di Struppa)
Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, svolteranno a sinistra in via Struppa, a destra sul ponte della Canova, rotatoria Canova, via Canepa, via da Verazzano, dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Martino di Struppa: i bus, giunti all’intersezione tra via Canepa e via Pedullà, proseguono su ponte Tollari, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.
Linea 470/ (S. Eusebio-S. Siro di Struppa-Molassana)
Direzione S. Eusebio: i bus, giunti in via Struppa, proseguono per il ponte della Canova, rotatoria Canova, via Canepa, via da Verazzano, dove riprendono regolare percorso. Direzione Molassana: percorso regolare.
Linea 470/ (Molassana-S. Eusebio)
Direzione S. Eusebio: i bus, giunti in via Struppa, proseguono per il ponte della Canova, rotatoria Canova, via Canepa, via da Verazzano, dove riprendono regolare percorso. Direzione Molassana: percorso regolare.