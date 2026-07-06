Governance Poll sul gradimento degli amministratori locali: Salis al 55%, Bucci al 45%

Genova. Silvia Salis al 33esimo posto su 92 sindaci con un gradimento del 55% (in aumento rispetto al 51,4% al momento dell’elezione). Marco Bucci al 16esimo posto su 18 presidenti di regione, con un gradimento al 45% in calo rispetto al 48,8% riscontrato il giorno delle elezioni. È l’esito dell’annuale Governance Poll sugli amministratori locali, realizzata dall’istituto Noto per il Sole24Ore graduatoria.

Salis, di cui il quotidiano economico ricorda le ribalte nazionali, guadagna 3,5 punti percentuali e resta lontana dall’exploit della prima in classifica, Sara Funaro, sindaca di Firenze, che passa da un gradimento del 60% a uno del 66%. Funaro, prima donna a salire sul gradino più alto del Governance Poll, condivide il podio con due habitué del consenso: il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi.

Tra i presidenti di Regione, Marco Bucci con un 45% di gradimento è davanti solo a Francesco Roberti, governatore del Molise e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Sotto la “sufficienza” rappresentata dal 50% di consensi, insieme all’ex sindaco, anche Stefania Proietti in Umbria e Alessandra Todde in Sardegna, che pure migliora di 2,5 punti il risultato dell’edizione scorsa.

I risultati del Governance Poll diventano oggetto di commento politico. Così Armando Sanna, capogruppo del Pd in consiglo regionale, ne approfitta: “Bucci, presidente da poco eletto, è al 16° posto su 18 presidenti di Regione, terzultimo, con un consenso al 45%, in calo rispetto al giorno dell’elezione. Un risultato che non può essere liquidato come una semplice classifica. Normalmente un presidente da poco eletto beneficia ancora del cosiddetto effetto-elezione e di un importante patrimonio di fiducia. Vedere diminuire il consenso già nel primo anno e mezzo di mandato è un segnale politico evidente. Sono lontani i tempi in cui Marco Bucci veniva raccontato come uno dei sindaci più apprezzati d’Italia, sul podio delle classifiche nazionali. Prima è arrivato il giudizio degli elettori a Genova, oggi anche quello dei liguri, e il verdetto è lo stesso: dal podio alla retrocessione”.