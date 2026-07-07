“Gocce di Libertà”, alle Pisce d’Albaro un centro per il nuoto paralimpico e l’inclusione

Genova. Il nuoto paralimpico è sempre più di casa alle Piscine di Albaro. Non lo testimoniano solo i risultati agonistici dei nostri atleti, ma soprattutto la costante crescita del movimento. Come Nuotatori Genovesi siamo convinti che lo sport rappresenti uno strumento estremamente efficace per favorire la crescita dell’individuo, la coesione sociale e il superamento delle barriere fisiche, sociali ed economiche. È per questo che, da oltre un decennio, crediamo nello sviluppo di una squadra paralimpica che oggi conta circa 25 ragazzi, con disabilità fisiche e intellettivo-relazionali, seguiti da uno staff specializzato con lezioni individuali.

GOCCE DI LIBERTÀ: IL PROGETTO CON FONDAZIONE CARIGE

Dall’esperienza maturata in questi anni, siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo progetto “Gocce di Libertà – Il nuoto per la crescita e l’inclusione sociale del giovane portatore di disabilità fisiche e psichiche” realizzato insieme a Fondazione Carige. L’ambizione di “Gocce di Libertà” è quella di diventare un solido punto di riferimento per tutte le famiglie che vivono situazioni difficili legate alla disabilità, e che oggi si sentono abbandonate o non sanno a chi rivolgersi, con la creazione di un centro di riferimento proprio alle Piscine di Albaro. Vogliamo raggiungere anche quelle realtà “dormienti” dove, per timore, pudore o disinformazione, i ragazzi non hanno ancora avuto l’opportunità di vivere lo sport come mezzo di inclusione.

«Fondazione Carige ha messo al centro del proprio agire l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità – ha sottolineato l’avvocato Andrea Rivellini, consigliere di amministrazione e presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige – e ritiene che lo sport, e in particolare il nuoto, rappresenti il più efficace strumento attraverso il quale conseguire tale obiettivo contribuendo la Fondazione a fornire il sostegno alle iniziative co-progettate con Nuotatori Genovesi, con l’ambizione di costituire un progetto flagship della Fondazione in questo settore così importante nel quale il mondo delle fondazioni di origine bancaria crede molto».

Il progetto, che partirà ufficialmente a settembre e avrà durata triennale, si pone infatti due obiettivi: il primo, di ampia portata, è quello di condurre il maggior numero possibile di individui al “nuotare insieme” e il secondo, più sfidante, è quello di condurre gli atleti più motivati e di talento a diventare atleti paralimpici.

I NOSTRI ATLETI IN VASCA

Il primo tassello è stato messo mercoledì 1 giugno con la batteria dimostrativa nella vasca olimpica di Albaro, che ha preceduto le gare dello Swim Contest organizzato da SuperbaNuoto. Sei gli atleti della nostra squadra che ne hanno preso parte, tra cui Francesco Bocciardo, primo nuotatore della storia a vincere tre medaglie d’oro in tre edizioni consecutive dei Giochi Paralimpici, Federico Minnai, plurimedagliato ai Mondiali Virtus, e Giovanni Sciaccaluga, anche lui più volte sul podio agli Italiani Finp. A bordo vasca presenti, oltre alla dottoressa Elisa Casanova, presidente di Nuotatori Genovesi, al professor Filippo Tassara, tecnico responsabile del settore, e all’avvocato Andrea Rivellini, anche la dottoressa Laura Baracchi, responsabile Corporate Communication/Esg di Cambiaso Risso Group, una delle realtà che sostengono le attività paralimpiche della nostra società.