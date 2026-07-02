La giunta itinerante nel municipio Centro Ovest: risposte al quartiere su viabilità, degrado, sicurezza

Genova. La giunta comunale itinerante ha fatto tappa oggi nel municipio Centro-Ovest, quello che comprende le zone di Sampierdarena, San Benigno e San Teodoro, una città nella città che ha a che fare con criticità legate ai grandi cantieri, alle interferenze con il porto, alla sicurezza al rischio desertificazione commerciale.

La prima parte della mattinata è stata dedicata all’illustrazione e all’approvazione dei provvedimenti, con particolare riferimento agli interventi sul territorio. Ma nell’ambito della giunta odierna sono state anche approvate sei delibere che stanziano 1,8 milioni di euro per sei municipi per interventi diffusi sul territorio che le amministrazioni municipali riteranno più urgenti.

“Così mettiamo in pratica la nostra idea di decentramento – ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis – nel dettaglio la giunta ha approvato uno stanziamento di 300mila euro in conto capitale per i municipi Bassa e Media Valbisagno, Levante, Medio Levante, Valpolcevera e lo stesso Centro Ovest, per un totale di 1,8 milioni”. Per il Ponente era già arrivato uno stanziamento. A questo punto mancano all’appello Medio Ponente e Centro Est.

“Spetterà poi ai territori indicare le priorità di intervento – aggiunge – approvato anche il piano di interventi straordinari che saranno eseguiti da Aster attraverso il contratto di servizio per la manutenzione straordinaria delle strade e delle caditoie“.

Tra le altre delibere approvate, il sostegno al Civ Pra’ Insieme per l’organizzazione della serata finale della Fiera di San Pietro in programma il 5 luglio e la riconversione del Mercato del Ferro, che cambierà volto per trasformarsi in una Casa di Quartiere. Approvata anche la proposta da sottoporre al consiglio comunale per modificare il regolamento dell’arte di strada, provvedimento che punta a valorizzare gli artisti tutelando il decoro urbano.

Successivamente, durante la sessione di giunta aperta ai rappresentanti municipali, la sindaca Silvia Salis e gli assessori hanno fatto il punto dettagliato sugli interventi previsti per il territorio.

La sindaca ha annunciato due novità che riguardano lungomare Canepa: “In linea con il nostro orizzonte di città e in controtendenza con la precedente amministrazione, che aveva dirottato i fondi sul Waterfront, ci attiveremo per far ripartire il progetto dei pannelli fonoassorbenti. Inoltre, entro la fine dell’estate, ultimati i collaudi, verrà uniformato il limite di velocità su quel tratto di strada, portandolo a 70 km/h come sulla Guido Rossa”.

Novità anche sul fronte della tutela della salute. Entro l’estate Arpal attiverà due nuove mini cabine di rilevamento della qualità dell’aria, in via Dino Col e via Adua, che si aggiungono a quelle di via Buozzi e via Bari, con particolare attenzione al traffico portuale. E, sempre sul tema ma cambiando municipio, oggi iniziano i lavori per la nuova centralina in via Cornigliano.

Il presidente del municipio Michele Colnaghi ha espresso particolare apprezzamento per questa notizia ricordando quanto il territorio si trovi stretto tra l’inquinamento dei fumi in porto e quello da traffico urbano. Colnaghi ha anche sottolineato che tra i temi più pressanti, anche se non di stretta competenza comunale, ci sono i due ricorsi pendenti sullo stop al trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia.

Una campagna sui rifiuti e contro gli abbandoni abusivi



L’assessora all’Ambiente Silvia Pericu ha poi annunciato che “è pronta a partire la campagna multilingue Il mio quartiere non è una discarica, per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti e accompagnare la stretta sull’abbandono degli ingombranti”.

Inoltre, viene attivata una nuova postazione Eco-Van al Campasso e sono state attivate almeno fino al 15 settembre le squadre del decoro per lavaggi intensivi di zone del territorio “che non venivano lavate da anni”, ha detto Pericu che ha anche ricordato che il 20 luglio partirà ufficialmente il servizio di raccolta differenziata porta a porta a San Teodoro e nella seconda parte di Sampierdarena, dopo aver completato il posizionamento dei cassonetti bilaterali in via Sampierdarena.

La sindaca Salis si è poi soffermata sul tema sicurezza, «uno dei temi più sentiti dai residenti di questo municipio». E ha assicurato che “continueranno le richieste al ministero dell’Interno per l’invio di personale sul territorio”. Assieme all’assessora Arianna Viscogliosi ha, poi, aggiunto che “in accordo con i sindacati, siamo pronti all’assunzione di 23 agenti di polizia locale a tempo indeterminato, oltre allo stanziamento di 300 mila euro per l’assunzione di altri agenti a tempo determinato“.

Immobili a canone calmierato per gli studenti a San Teodoro e alla Fiumara



La sindaca ha poi ricordato agli amministratori locali i dettagli del bando Spim per la riqualificazione di immobili abbandonati destinati a trasformarsi in studentato diffuso grazie all’intervento dei privati. “Dei 60 alloggi complessivi destinati a questo nuovo uso, da cui pensiamo di ricavare 150 posti letto – ha detto Salis assieme all’assessore Davide Patrone – 34 saranno sul territorio del municipio Centro-Ovest. È sempre una buona notizia quando giovani e studenti tornano a popolare i nostri quartieri”.

Le case per gli studenti, per un totale di circa 50 posti letto, saranno nella zona di via Venezia, via Bologna e piazza Pestarino e in una parte meno consistente alla Fiumara.

L’assessore Patrone ha inoltre ricordato che “da quando ci siamo insediati, abbiamo anche investito 980mila euro in via Lugo, per l’edilizia residenziale pubblica”.

Il vicesindaco Alessandro Terrile ha aggiornato sull’annosa questione che riguarda l’ascensore di Villa Scassi. “Dopo anni di vertenze tra Amt e le imprese costruttrici – ha detto – è stata finalmente raggiunta una transazione che verrà firmata a breve. I lavori di riattivazione dureranno circa 5 mesi”.

Il vicesindaco ha poi tracciato la visione per il fronte mare: “Sulla passeggiata tra la Stazione Marittima e il ponente stiamo lavorando alla riapertura al pubblico, con l’obiettivo di collegare il Porto Antico al terminal traghetti attraverso nuove passerelle ciclo-pedonali”.

Pnrr, il punto sui lavori: non solo “quattro assi”



L’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Massimo Ferrante ha tracciato il bilancio delle opere legate ai finanziamenti del Pnrr: per quanto riguarda i Magazzini del Sale: i lavori di riqualificazione per un totale di 4,2 milioni, che prevedono anche il ripristino del tetto e la realizzazione di una terrazza panoramica, sono al 35% dello stato di avanzamento.

Su Palazzo della Fortezza, le opere di adeguamento e ripristino, per un totale di 3,8 milioni, sono a metà del percorso e si concluderanno nel 2027. Palazzo Carpaneto: avviato il primo lotto di interventi al piano nobile di proprietà comunale. Villa Lercari e Salita Millelire: cantieri conclusi con successo. Salita Millelire è stata interamente sgomberata dai detriti ed è ora in fase di collaudo.Forte Belvedere: gli interventi strutturali termineranno proprio in questi giorni.

Altro discorso per i voltini di via Buranello. “Lo stato di avanzamento dei lavori, che cubano 5,5 milioni è al 40% e la fine è prevista all’inizio del 2027”, ha detto la sindaca Salis.

Mobilità urbana e ciclabile, novità per il parcheggio in via Spataro



L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti ha affrontato i nodi legati alla mobilità urbana e ciclabile: “Abbiamo iniziato a predisporre nuovi parcheggi per le biciclette, riscontrando già un grande successo del servizio. Nonostante il trasporto pubblico locale stia attraversando una fase di sofferenza legata alle vicende di Amt, siamo riusciti a garantire la continuità del servizio. In via di Francia la situazione è complessa a causa dei lavori di spostamento dei binari ferroviari, ma i cantieri termineranno l’anno prossimo portando a un significativo ampliamento della sede stradale. Sul fronte logistico, stiamo lavorando per gestire al meglio gli accessi al porto dei traghetti, con particolare attenzione al traffico pesante”.

Robotti ha poi annunciato novità sui parcheggi: l’area di sosta da circa 60 posti in via Spataro, nei pressi della piscina, passerà sotto la gestione di Genova Parcheggi, con modalità che verranno condivise con il territorio nelle prossime settimane, prevendendo anche una sosta a rotazione a favore dei residenti del quartiere.

L’assessora Ariannna Viscogliosi ha confermato l’avvio di un accordo operativo con l’Autorità di Sistema Portuale per gestire i picchi di traffico e i flussi di passeggeri e veicoli in arrivo con i traghetti.

Pedonalizzazione di via Rolando, commercio e cultura



L’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola ha fatto il punto sulla pedonalizzazione di via Rolando: «Il monitoraggio è costante. I questionari distribuiti a residenti e commercianti daranno risposte definitive entro il 30 luglio, ma i primi dati mostrano già un importante afflusso di pedoni a beneficio delle attività della via”.

Novità anche per i giovani e lo sport: ai Giardini Buonvicini, grazie accordo di sponsorizzazione, si sta realizzando un campo da basket a fruizione libera, mentre l’area verde tra via Bologna e via Ferrara, completamente bonificata nel 2022, è al centro di uno studio per valutare la nascita di nuovi orti urbani o un’area sgambatura cani.

In tema di rigenerazione degli spazi commerciali e sociali, l’assessora al Commercio Tiziana Beghin ha annunciato che anche per il Mercato Tre Ponti si prospetta un futuro simile a quello del Mercato del Ferro: “L’iter burocratico per esaminare le diverse manifestazioni di interesse arrivate è complesso, ma l’obiettivo della giunta è quello di restituire l’area alla collettività e trasformarla in un punto di riferimento per i giovani“.

Infine, l’assessore Giacomo Montanari ha ricordato lo stanziamento di 25mila euro da parte del Comune più altrettanti da parte degli sponsor per il Festival Fuori Formato in corso a Villa Bombrini.

Inoltre, ha annunciato la disponibilità di un privato di donare alla civica amministrazione l’unica copia sopravvissuta di un prezioso manoscritto sul progetto delle Mura Nuove, che verrà esposta alla Biblioteca Gallino.