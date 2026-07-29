Giornata mondiale dell’amicizia, ai musei di Nervi si celebra dedicando un quadro

Genova. Giovedì 30 luglio, in occasione della Giornata mondiale dell’amicizia, la Galleria d’Arte Moderna (Gam) e il Museo Raccolte Frugone presentano Un quadro, un ricordo, un appuntamento speciale dedicato ai legami che arricchiscono la nostra vita, dall’amicizia agli affetti familiari.

L’iniziativa, che prosegue fino a domenica 9 agosto negli orari di apertura dei due musei, è pensata per coinvolgere adulti, giovani e famiglie in un’esperienza immersiva e personale. Durante la visita, i partecipanti potranno individuare un dipinto che evochi un momento vissuto con un amico o una persona cara e scrivere una dedica ispirata dall’opera scelta.

I pensieri raccolti andranno a comporre un’installazione partecipata all’interno del museo, un’opera collettiva in continua crescita che intreccerà emozioni e storie giorno dopo giorno.

Come segno di ringraziamento, a tutti i partecipanti che lasceranno il proprio messaggio sarà riservato un piccolo omaggio del museo, disponibile fino a esaurimento scorte.

“Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il legame concreto tra i nostri musei e la cittadinanza – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – L’arte non è uno specchio distante, ma un catalizzatore di emozioni e di relazioni vive. Chiedere ai cittadini e ai visitatori di specchiarsi nelle opere della Gam e delle Raccolte Frugone attraverso i propri affetti significa ribadire che i musei civici appartengono a tutti e sono luoghi in cui costruire memoria collettiva, partecipazione e senso di appartenenza condivisa”.