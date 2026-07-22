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La sentenza

Dopo il diamante ha fatto sparire anche 50mila euro di orologi: gioielliere genovese condannato per la seconda volta

E' la seconda condanna nel giro di un anno per l'ormai 85enne Pierluigi Giovanni Parodi, erede di una storica gioielleria del centro, oramai in liquidazione

orologio rolex

Genova. Seconda tegola nel giro di un anno per l’ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. Nei giorni scorsi il giudice Filippo Pisaturo lo ha condannato a 2 anni e sei mesi di reclusione per truffa e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Parodi, oggi 85enne, erede di una storica gioielleria del centro di Genova, era stato condannato a due anni e tre mesi per aver fatto sparire un anello con diamante da tre carati, tre Rolex e altri preziosi per circa 100mila euro che gli erano stati affidati da alcuni clienti, assistiti da Chiara Antola, affinché fossero messi in vendita.

In questo secondo filone ha detto a un cliente che la gioielleria, in liquidazione da diversi anni, era invece ancora in attività e si è fatto consegnare tre orologi di lusso che necessitavano di essere riparati: un Patek Philippe, un Rolex e un Audemars Piguet per un valore complessivo di 50mila euro. Ma anche questi orologi sono spariti. Non solo. Il giudice lo ha condannato anche per aver fatto una falsa dichiarazione all’ufficiale giudiziario circa i beni pignorabili del suo negozio. Aveva dichiarato un valore complessivo si 26mila euro, ma la perizia ha dimostrato che gli unici orologi rimasti in suo possesso erano patacche, e valevano un centesimo di quello che aveva dichiarato.

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