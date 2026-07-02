Sampierdarena, inaugurato dopo i lavori il giardino storico di Villa Scassi: più ombra e meno asfalto

Genova. È stato inaugurato oggi, giovedì 2 luglio, il parco di Villa Scassi, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione. I lavori hanno riguardato il restauro conservativo dei ninfei, del parco e la riqualificazione del giardino storico, per un finanziamento complessivo in fondi Pnrr di circa 1,6 milioni di euro.

All’inaugurazione diverse autorità: la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, l’assessora all’Urbanistica e Verde urbano Francesca Coppola, l’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni e Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante e l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.

Gli interventi realizzati, oltre a preservare il patrimonio storico e artistico, consentiranno di ridurre le isole di calore e aumentare la superficie drenante della pavimentazione del parco. Sono stati oggetti di specifici restauri sia gli arredi che gli impianti, integrati e dotati di sistemi di efficientamento energetico e ricircolo.

A completamento dell’intervento sui due ninfei è stato realizzato un impianto di illuminazione scenografica ed è stato effettuato il ripristino degli impianti idraulici per riportare l’acqua nelle vasche con idonei sistemi di ricircolo. Inoltre, nelle aiuole laterali del ninfeo superiore sono stati inseriti alberi di oleandro.

Tutta la componente di vegetazione del parco è stata restaurata e rinnovata a seguito dei danni provocati da patogeni infestanti che ne avevano compromesso la salute. Sono stati sostituiti i servizi igienici pubblici, con l’installazione di un bagno autopulente accessibile nei pressi dell’accesso su via Balbi Piovera. Sempre sul fronte accessibilità, è stata installata una mappa tattile sull’ingresso di levante del parco su via Cantore.

Per quanto riguarda gli arredi, sono state restaurate tutte le panchine storiche del parco e inseriti nuovi gruppi tavoli picnic. L’area gioco ragazzi è di nuova creazione con una piramide per arrampicata, con pavimentazione in gomma anti-trauma di spessore adeguato.

Nuova anche l’area fitness/riabilitazione, con macchine ginniche, situata nella parte alta del parco, quella più vicina all’ospedale, a cui si può accedere con rampa per accessibilità.

“I cambiamenti climatici e l’aumento delle temperature ci impongono un nuovo approccio nella cura degli spazi verdi delle nostre città che possono diventare oasi di rifugio per la cittadinanza e, in particolare, per le fasce più deboli della popolazione – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – il giardino di Villa Scassi è un punto di riferimento per Sampierdarena”.

“In una zona della città attraversata dal traffico – continua – e incastonata nel cemento, rimettere a nuovo un parco storico significa restituire alle persone uno spazio vitale. Vuol dire avere più ombra, meno superfici che trattengono calore, alberi e aiuole curati, impianti che consumano meno. Qui a Villa Scassi vediamo come una città può difendersi meglio dal caldo e dagli eventi climatici estremi con cui dobbiamo fare i conti. È politica ambientale nel senso più concreto del termine”.

“Fin dal primo giorno del mio mandato ho desiderato restituire al quartiere e alla città il parco di Villa Scassi così come lo ricordavo da bambino: con i ninfei restaurati, i giochi d’acqua, gli arredi curati, per rendere il luogo, che da troppo tempo versava in uno stato di trascuratezza, accessibile e a disposizione di grandi e piccini. Quando mi hanno detto, quindi, della possibilità di utilizzare i fondi PNRR per fare alcuni interventi sul territorio ho indicato questo come uno di quelli prioritari. Vedere oggi recuperati i ninfei storici mi commuove. Vedere i lavori ultimati, riqualificata tutta la parte verde, messi a disposizione nuovi servizi per gli abitanti del quartiere rappresenta davvero una grande soddisfazione” dichiara il presidente del municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi.