Marassi, ecco i nuovi giardini Lamboglia: il 15 luglio inaugurazione col ministro Abodi

Genova. Verranno inaugurati il 15 luglio alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi i giardini Lamboglia di viale Bracelli, sulle alture di Marassi, riqualificati con un polo polisportivo funzionale all’avanguardia grazia a un finanziamento ministeriale di 800mila euro. I lavori si sono conclusi nei tempi previsti (circa due mesi) e sono in corso le ultime operazioni per riaprire l’area al pubblico.

“Abbiamo riqualificato l’unico polmone verde di Marassi – sottolinea Massimo Ferrante, assessore ai Lavori pubblici ed ex presidente del Municipio Bassa Valbisagno -. Ricordiamo che questa zona della città non ha beneficiato di finanziamenti Pnrr. Ma oltre alla parte sportiva, finanziata con un bando del ministero dello Sport, abbiamo aggiunto anche gli interventi del Comune per ottenere un rinnovamento complessivo. Con un ulteriore investimento di 25mila euro, Aster sta trattando tutto il pergolato con l’antiruggine, e lo stesso verrà fatto per il cancello all’ingresso. Stiamo anche creando un nuovo percorso di accesso più diretto”.

“È un’occasione di riqualificazione importante per un’area che ne aveva bisogno, perché le condizioni non erano delle migliori – commenta Fabrizio Ivaldi, presidente del Municipio -. È anche un’opportunità per avvicinare più gente possibile allo sport. È importante ricordare che il parco resterà fruibile da tutti e gli orari rimarranno quelli di sempre“.

L’appuntamento per l’inaugurazione è mercoledì 15 luglio alle 17.00. Oltre al ministro Abodi ci saranno la sindaca Silvia Salis e l’assessore Massimo Ferrante. “Non solo un’area per allenarsi, ma uno spazio in cui costruire relazioni, coltivare passioni e vivere la città insieme – si legge nelle presentazione del progetto -. Illumina immagina città in cui gli spazi pubblici non siano semplici luoghi di passaggio, ma punti d’incontro capaci di generare relazioni, ispirare movimento e rafforzare il senso di appartenenza”.

L'area dei giardini Lamboglia in viale Bracelli

Come sono cambiati i giardini Lamboglia: il progetto

Il progetto, realizzato nell’ambito del bando Sport illumina della società pubblica Sport e Salute, ha portato alla nascita di un nuova piastra sportiva con strato superficiale in resina e gomma antitrauma. Saltano subito agli occhi i colori della pavimentazione, studiati per individuare le zone dedicate alle diverse discipline.

Il campetto in asfalto nella parte superiore dei giardini è stato trasformato in uno skate park con sedute a verde a contorno, fruibile anche nelle ore serali grazie all’illuminazione artificiale. Dove c’era la pista di pattinaggio al livello inferiore è nato un nuovo campetto per il basket 5×5 e la pallavolo, oltre a una zona dedicata al calisthenics, con attrezzature accessibili a diverse tipologie di utenti.

Il masterplan del polo sportivo ai giardini Lamboglia

Dai residenti, però, non sono mancate le lamentele per la cancellazione del campetto da calcio, sport che resta largamente praticato dai ragazzi. “Ma quel campo è polivalente, significa che chi vuole potrà giocare anche a calcio – risponde Ferrante -. Ricordiamo che non c’è mai stata un’area attrezzata per la pratica agonistica. Ci saranno i canestri, ma nulla vieta di usare l’area per altre discipline”. In mancanza delle porte, insomma, bisognerà attrezzarsi con pali di fortuna e fare a meno delle traverse, come funzionava una volta.

Il vecchio campetto da calcio in cemento, oggi sostituito da uno skate park attrezzato

A livello impiantistico è stato predisposto un sistema di smaltimento delle acque piovane progettato per bypassare il pozzo esistente. Sono stati sostituiti i lampioni con nuovi corpi illuminanti. Fanno parte del progetto anche sei stalli per le biciclette e nuovi arredi urbani pensati per favorire la socialità.

Come verranno gestiti gli spazi: “Rimarranno pubblici”

Tutte le altre funzioni preesistenti rimangono al loro posto: non è stata toccata l’area cani, così come i giochi per bambini, le aree ristoro e i servizi igienici. I giardini Lamboglia resteranno completamente pubblici, dunque la gestione del verde e degli arredi urbani sarà sempre a carico del Comune. La manutenzione dei campi sportivi, invece, sarà affidata alla società del ministero per sei anni in virtù di un’apposita convenzione. “Nessuno manderà via le associazioni che facevano attività nel parco, compresa l’educativa di strada che rimarrà nell’ex chiosco”, ribadisce Ferrante.

La nuova piastra polivalente sarà liberamente fruibile, ma in alcuni orari nei giorni feriali verranno organizzate attività sportive gratuite con tutor ingaggiati da Sport e Salute per affiancare i ragazzi che vogliono giocare a basket o pallavolo. È allo studio l’installazione di uno schermo per conoscere i periodi in cui l’area è prenotata per le varie attività. “Ribadiamo che nessuno dovrà mai pagare nulla e che nessuno verrà mai mandato via“, aggiunge Ivaldi.