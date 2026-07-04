Genova Inside, sabato 11 luglio la “caccia al tesoro” tra le botteghe artigiane di Genova

Genova. C’è una Genova che si ammira dai suoi monumenti e una Genova che si scopre entrando nelle botteghe, incontrando chi la vive ogni giorno, assaggiandone i sapori e osservando i gesti e le competenze che ne hanno costruito l’identità.

È da questa idea che nasce “Genova Inside – Un viaggio tra botteghe, cultura, sapori e saperi”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Genova nell’ambito di UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet, che sabato 11 luglio proporrà ai partecipanti un originale percorso esperienziale attraverso il centro storico e altri luoghi simbolo della città.

Attraverso una grande caccia al tesoro, il pubblico sarà accompagnato in un itinerario di circa due ore alla scoperta di oltre cinquanta tappe tra botteghe artigiane, negozi storici, eccellenze gastronomiche, luoghi della cultura e attività che rappresentano l’identità più autentica di Genova. Un’offerta originale di turismo esperienziale che permetterà ai partecipanti non solo di conoscere la città, ma di viverla attraverso incontri, racconti, dimostrazioni e occasioni per toccare con mano lavorazioni, tradizioni e saperi che continuano a caratterizzarla.

L’iniziativa si inserisce pienamente nello spirito di UlisseFest, proponendo una modalità di scoperta del territorio fondata sull’esperienza diretta e sull’incontro con le comunità locali. Un invito a rallentare, osservare e lasciarsi sorprendere da una città che custodisce, accanto ai grandi attrattori culturali e turistici, un patrimonio diffuso fatto di mestieri, competenze, sapori, relazioni e storie.

Particolare attenzione sarà dedicata alle eccellenze produttive e culturali della città, con il coinvolgimento di realtà dell’artigianato artistico, dell’enogastronomia, del commercio storico e di numerose attività segnalate dalla guida Lonely Planet dedicata a Genova tra le esperienze e i luoghi imperdibili per chi desidera conoscere la città oltre i percorsi più tradizionali.

L’esperienza è pensata per un pubblico ampio e trasversale: giovani, famiglie, gruppi di amici, visitatori e cittadini di ogni età potranno partecipare a un percorso accessibile e coinvolgente, costruito per trasformare la scoperta della città in un momento di condivisione, curiosità e incontro.

“Quando si viaggia si cercano esperienze autentiche, luoghi capaci di raccontare l’identità di un territorio e persone che ne custodiscono la storia – dichiara Luca Costi, segretario di Confartigianato Genova –. Con questa iniziativa vogliamo proporre un’esperienza di turismo esperienziale che consenta ai partecipanti di entrare davvero in contatto con Genova: non soltanto assaggiandone i sapori, ma incontrando gli artigiani, osservando le lavorazioni, scoprendo competenze, tradizioni e saperi che continuano a vivere nelle botteghe e nei luoghi della città. È un modo di viaggiare che non si limita a visitare un luogo, ma invita a comprenderlo e a viverlo da vicino. La Genova che vogliamo raccontare è quella che si incontra camminando, entrando nei laboratori, parlando con le persone e lasciandosi guidare dalle storie che rendono ogni quartiere unico e irripetibile”.

“Genova Inside è un invito a entrare nelle botteghe, a incontrare chi le anima ogni giorno e a lasciarsi guidare dalle storie che questi luoghi custodiscono. – commenta Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia – È un’esperienza che interpreta perfettamente lo spirito di Lonely Planet e di UlisseFest: andare oltre il semplice scatto di una fotografia, vivere una destinazione, diventare cittadini temporanei“

L’appuntamento è per sabato 11 luglio nel pomeriggio. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso al link www.confartigianatoliguria.it/genovainside