Genova, 25 anni dopo il G8: oggi il grande corteo nazionale. Scattati i controlli della Questura

Genova. Genova torna capitale del mondo a venticinque anni di distanza dal G8 del 2001. La giornata di oggi, domenica 19 luglio 2026, segna l’inizio delle commemorazioni dei “fatti di Genova”, con l’atteso corteo nazionale che attraverserà le strade della città, “toccando” i principali luoghi di quesi giorni.

Il programma della giornata prevede come primo atto un presidio alla scuola Diaz alle 14.30, seguito da un “pre-corteo” che partirà da lì per raggiungere piazza Alimonda. Da qui, nel pomeriggio, alle 15.30, prenderà il via la manifestazione principale: il corteo nazionale antagonista intitolato “In ogni caso, nessun Rimorso”, che si snoderà per le vie del centro fino all’arrivo in piazza De Ferrari. La scelta dei luoghi non è casuale, ma tocca i simboli più dolorosi e significativi della memoria di quel luglio 2001. Attese diverse migliaia di persone.

Nel frattempo, la macchina della sicurezza è già operativa. La Questura di Genova ha comunicato che, a seguito dei tavoli tecnici degli ultimi giorni, i servizi di prevenzione e vigilanza sono scattati fin dalle prime ore di questa mattina. Le forze dell’ordine stanno monitorando gli arrivi dei manifestanti da fuori provincia e hanno predisposto presidi fissi e vigilanti a protezione degli obiettivi sensibili della città.

Dalla Questura confermano inoltre che tutti gli eventi in programma per questo anniversario sono stati regolarmente preavvisati dai promotori e analizzati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dopo la giornata di oggi, le iniziative proseguiranno domani, lunedì 20 luglio, con il tradizionale presidio pomeridiano “Per non dimentiCarlo” in piazza Alimonda, e si concluderanno la sera di martedì 21 luglio con una fiaccolata che si muoverà da piazza Tommaseo fino alla scuola Diaz.