Genova, bollino rosso per il caldo anche sabato 18 luglio

Genova. Tre giorni di bollino rosso consecutivi per Genova. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute lascia poche speranze almeno sino a sabato.

Da oggi, 16 luglio, la città è in allerta massima per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Le temperature massime percepite, secondo quanto recita il bollettino, da oggi a sabato oscillano tra i 34 e i 35 gradi su una temperatura effettiva attorno ai 30 gradi.

Il responsabile prevenzione danni da ondate di calore Regione Liguria Ernesto Palummeri e Andrea Rivano, portavoce del Forum Ligure del Terzo Settore, ricordano che per gli anziani è attivo il call center regionale 800 59 32 35 e il progetto custodi sociali e maggiordomo di quartiere che possono dare un aiuto evitando uscite nelle ore più calde alle persone fragili.

Le raccomandazioni

Tanto più è prolungata l’ondata di calore, più sono attesi effetti negativi sulla salute.

Occorre quindi fare molta attenzione e seguire i consigli di non uscire nelle ore più calde (tra le 11 e le 18), consumare pasti leggeri, bere molta acqua (limitare le bevande gasate, zuccherate, tè e caffè, oltre a quelle troppo fredde e alle bevande alcoliche) e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci, evitare le zone particolarmente trafficate e di fare attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

Meglio indossare indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), ripararsi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usare gli occhiali da sole. In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contattare subito un medico.

Occorre anche fare attenzione agli altri: non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nelle automobili, assicurarsi che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte, offrire assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.