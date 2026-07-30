Genova Beach Soccer, si è conclusa una stagione positiva

Genova. La Genova Beach Soccer chiude la stagione con la salvezza conquistata nella Serie A maschile e il rammarico per aver visto sfumare a pochi secondi dal triplice fischio le fasi finali in entrambe le categorie. La formazione maschile conclude la Poule Scudetto all’ottavo posto, piazzamento che garantisce la permanenza nella massima serie. Un risultato storico per la squadra guidata da Llorenç Gómez, alla sua prima partecipazione nella Poule Scudetto e rimasta in corsa fino all’ultimo istante anche per l’accesso alle Final Eight.

Nella tappa conclusiva di Anzio, i biancorossi hanno superato il fanalino di coda Naxos per 6-5, al termine di una partita combattuta e a tratti nervosa. Tutto si è quindi deciso nella sfida contro la Sambenedettese: una gara intensa ed equilibrata, rimasta in parità fino a due secondi dalla sirena, quando il brasiliano Jordan ha realizzato la rete del definitivo 2-1 avversario, spegnendo le speranze genovesi. L’amarezza del finale non cancella però il valore di un campionato nel quale la squadra ha dimostrato di poter competere alla pari con alcune delle società più blasonate del panorama nazionale.

Si ferma invece a un passo dalle Finali Scudetto il cammino della formazione femminile, che chiude la tappa di Anzio al quinto posto. Dopo la sconfitta di misura contro Terracina per 1-0 e il ko per 5-2 contro Cagliari, le biancorosse avevano riaperto la corsa alla qualificazione con il netto successo per 8-1 su Anzio. La sfida decisiva è stata però quella contro Velletri: terminata in parità nei tempi regolamentari, la gara si è chiusa con la sconfitta per 6-4 ai calci di rigore, risultato che ha compromesso le possibilità di accesso alla fase finale. Nell’ultima giornata è arrivato anche il ko per 7-6 contro Milano, che ha sancito il quinto posto conclusivo. Resta il rammarico per aver raccolto pochi punti in partite sempre combattute e decise da episodi, ma anche la soddisfazione di aver garantito, per il quinto anno consecutivo, la presenza di Genova nel massimo campionato nazionale femminile, e di essere comunque salita sul podio della Coppa Italia (terzo posto).

“Chiudiamo con un po’ di amarezza perché abbiamo accarezzato un traguardo storico, quello di disputare le finali scudetto in entrambe le categorie, senza riuscirci per alcuni episodi negli ultimi secondi di gioco – commenta il presidente Paolo Covotta –. Resta però la consapevolezza di aver disputato una buona stagione, giocando alla pari con società che rappresentano la storia del beach soccer italiano e raccogliendo i complimenti di tutto il movimento. Il lavoro svolto ci dà forza e motivazioni per continuare a crescere. Ora sarà necessario analizzare con attenzione quanto fatto e programmare il futuro di entrambe le squadre, con l’obiettivo di consolidare il progetto maschile e definire strategie capaci di dare nuova linfa al movimento femminile”.

La stagione si chiude dunque con un obiettivo importante raggiunto, una doppia qualificazione storica soltanto sfiorata e la volontà di proseguire il percorso di crescita per rendere la Genova Beach Soccer sempre più protagonista nel panorama nazionale.