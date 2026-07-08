Genoa, vigilia di raduno. Giovedì in prima mattinata le visite mediche di Havel

Genova. Lo staff e qualche giocatore sono già operativi da un paio di giorni, ma ufficialmente la nuova stagione del Genoa inizierà domani, giovedì, mattina al Signorini con i primi test.
Sarà una giornata piena perché Daniele De Rossi dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento.
Al gruppo si aggregherà Elias Havel, classe 2003 che arriva dall’Hartberg, squadra austriaca. Nell’ultima stagione ha segnato 13 gol in 30 partite ed è il primo colpo per l’attacco rossoblù. Il giocatore sosterrà le visite mediche nella primissima mattinata di domani, giovedì.