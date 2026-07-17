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Calciomercato

Genoa, ufficiale Traorè: “Un piacere tornare in Italia”. Arriva in prestito con opzione di riscatto

Diego Lopez presenta così il nuovo acquisto: "Porta qualità, imprevedibilità, fantasia e conoscenza della Serie A"

Generico luglio 2026

Genova. Il Genoa informa di aver definito con Olympique Marsiglia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del trequartista Hamed Junior Traorè. Nato il 16/02/2000 Hamed ha all’attivo in Serie A 18 gol e 13 assist in 149 presenze, in Ligue1 12 gol e 3 assist in 39 presenze e in Premier League 1 assist in 11 presenze.

Due i gol segnati con la Nazionale della Costa d’Avorio in 11 presenze. Traorè ha sottoscritto un contratto pluriennale dopo le visite completate a CDS – La Tua Casa della Salute ed è atteso in serata in Val di Fassa (pre-season:16-26 luglio) dove sosterrà i primi allenamenti in rossoblù.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Hamed porta qualità, imprevedibilità, fantasia e conoscenza della Serie A. Con lui ampliamo le soluzioni offensive, è un giocatore forte e con una personalità spiccata. Benvenuto a Genova, Hamed!”.

Il neo grifone Hamed Junior Traorè: “E’ un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance. Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico come questo”.

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