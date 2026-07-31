Genoa, ecco la seconda maglia: il kit away è ispirato alle origini di fine Ottocento

Genova. Il Genoa ha svelato la seconda maglia per la stagione 2026-2027 ed è un vero ritorno alle origini. Ecco la nota del club:

La nuova Away Jersey del Genoa cfc 2026/27 guarda al passato per andare incontro al futuro. L’ispirazione nasce dalla prima casacca indossata dal Genoa nel decennio conclusivo dell’Ottocento, completamente bianca, prima che i colori rossoblù venissero adottati a partire dal 1901. Il bianco torna in veste “seppia”, a simboleggiare la tela su cui è stata elaborata la storia del Club, proiettandola verso nuove sfide e avventure tutte da vivere.

La maglia Away pesca nell’eredità della storia, con rivisitazione stilistica in chiave moderna. I dettagli rossi sul lato sinistro e blu su quello destro si incontrano e si fondono sul petto e sul retro del colletto con un effetto sfumato, a rappresentare la contemporaneità e valorizzare i princìpi di innovazione insiti all’idea primaria. Sul retro del colletto, il dettaglio “1893” sottolinea il legame con le radici del Club, il più antico d’Italia.

La nuova Away Jersey è disponibile a partire dalle ore 10 di venerdì 31 luglio in tutti i Genoa Stores, sullo store online del club, nei Kappa Stores, su kappa.com e in una selezione di rivenditori autorizzati. La versione Kombat (da 85 euro), sia nella versione Home sia Away, è riscattabile al Genoa Store di Piazza Banchi per chi ha sottoscritto, in fase di prelazione, il Pacchetto “Unica” per l’abbonamento stagionale.

Realizzata in tessuto tecnico jacquard elasticizzato riciclato Kombat™ Pro 2027, la Away Jersey da uomo integra la tecnologia Hydro-Way Protection e un fit slim, per garantire prestazioni al livello degli standard migliori nel calcio professionistico. La maglia gara presenta manica corta, collo a V e inserti sulle spalle e sul fondo dei fianchi. Il logo Omini e il logo Team sul petto, così come l’anno di fondazione sul retro, sono realizzati in silicone effetto crystal.

A supportare il lancio della Away Jersey arriva la campagna “Back to Back: Since 1893”, un racconto che dal passato, dalla genesi leggendaria del Club e dai trionfi pionieristici, si riverbera nel presente e sconfina nel futuro.

La campagna per la seconda maglia del Genoa è stata ambientata nel cuore dei Musei di Strada Nuova, tra Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, teatro degli shooting realizzati da Kappa e Genoa CFC. Le immagini sono firmate dalla fotografa Isabella San Filippo. Il video a supporto è stato prodotto con la voce narrante di Mauro Pirovano, attore, comico e regista teatrale genovese.