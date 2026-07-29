Genoa: dal 30 luglio possibile il rinnovo abbonamento per le persone disabili

Genova. Il Genoa CFC comunica ai possessori di abbonamento 2025/26 per persona con disabilità e ai titolari di abbonamento 2025/26 per accompagnatore che, a partire da giovedì 30 luglio e fino a sabato 8 agosto compreso, potranno esercitare, se interessati, le prelazioni per il rinnovo con modalità online, ottemperando alla procedura nell’apposita sezione sul sito.

Per il rinnovo degli abbonamenti, vincolato all’accettazione delle condizioni generali pubblicate nel file di seguito allegato, è necessario account MyGenoa e titolarità di tessera Dna Genoa. Ogni titolare di account MyGenoa può dare seguito alla sua personale richiesta. Il costo simbolico dell’abbonamento per persona con disabilità è di 20 euro, mentre per l’accompagnatore maggiorenne è fissato in 180 euro. È acquistabile un abbonamento per ogni transazione.

Procedura

Selezione del posto nei settori DI e DA

Inserimento nella sezione anagrafica, nel campo “codice coupon”, del numero di fidelity card e completamento del “campo fidelity card” con data di nascita.

N.B. Se il posto selezionato non è conforme alla tariffa o zona consentita, il sistema restituirà errore (coupon non valido / coupon non trovato)

L’abbonamento è nominativo e non cedibile. L’ingresso allo stadio per le partite non è consentito al titolare privo di accompagnatore, la cui funzione è quella di prestare assistenza, per garantire la sicurezza dello stesso e di terzi presenti. L’abbonamento è personale e non può essere ceduto ad altri senza preventiva autorizzazione di Genoa CFC, fatti salvi i casi previsti da norme di legge in materia.

A condizione che il titolare possa assolvere direttamente i propri diritti, lo stesso può usufruire della procedura di cambio utilizzatore per designare, in occasione di un evento sportivo, un accompagnatore differente da quello comunicato. In tal caso, il cambio utilizzatore deve essere eseguito secondo le modalità di Genoa CFC nel pieno rispetto delle normative, del regolamento d’uso dello stadio e delle prescrizioni di FIGC e Lega Serie A.

A tutela dei propri diritti la Società adirà le vie legali in presenza di azioni a fini di commercio, speculazione e cessioni indebite per l’utilizzo degli abbonamenti, ivi comprese piattaforme di vendita on-line per attività di secondary ticketing, fatti salvi eventuali casi autorizzati preventivamente da Genoa CFC. Ogni utilizzo fraudolento dell’abbonamento comporterà l’immediato ritiro e/o blocco del titolo, nel rispetto dei termini di legge e delle specifiche contemplate nelle condizioni generali.

La società si riserva alla fine del periodo delle prelazioni di valutare l’eventuale apertura di una fase di assegnazione in vendita libera per i posti eventualmente rimasti in giacenza, sempre per persone con invalidità 100%, e necessari accompagnatori come da verbale INPS, accertata dalle autorità competenti mediante relativa documentazione.

Per le condizioni generali degli abbonamenti disabili clicca qui.