Genoa al lavoro tra volti nuovi e qualche ritorno. De Rossi: “Solo chi soffre impara ad amare è il nostro stile di vita”

Genova. Volti nuovi, qualche ritorno e tanti sorrisi. Buona la prima al Signorini per il Genoa che ha sfidato il caldo e l’afa con il primo allenamento agli ordini di Daniele De Rossi, che su Instagram ha postato poche parole, ma significative: Ripartiamo, carichi come sempre verso una nuova avventura, con in testa ancora le immagini e le emozioni dei mesi che abbiamo trascorso insieme.

“Solo chi soffre impara ad amare” non è solo un murales, è il nostro stile di vita e noi l’anno scorso abbiamo lottato, abbiamo sofferto ed abbiamo decisamente imparato ad amare ogni sfumatura di questo club e di questa città. Mi sei mancato @genoacfc.

Test fisici per dodici in mattinata e visite mediche per altri e poi primo contatto con lo staff a Villa Rostan. Nel gruppo anche Vogliacco e Matturro in attesa di capire quale sarà il loro destino, mentre sul fronte delle uscite il giovane difensore esterno destro Lorenzo Gagliardi classe 2005, è stato mandato in prestito al Team Altamura.

Assenti i nazionali Ostigard, Vasquez e la new-entry Wiafe, a riposo dopo la conclusione dell’Europeo U19. Sono stati ufficializzati, intanto, gli orari di inizio delle tre partite al Centro Sportivo Benatti di Moena. Il via è fissato sempre alle ore 17: domenica 19 Genoa-Trento, mercoledì 22 Genoa A-Genoa B, sabato 25 Genoa-Vicenza.

Proseguono intanto i rinnovi degli abbonamenti a ritmo i mille al giorno.

Ilaria Leoni nuova allenatrice del Genoa Women

Intanto il Genoa Women ha ufficializzato Ilaria Leoni come nuova allenatrice. Nata a Bagno a Ripoli, nel 2003 inizia la sua carriera da giocatrice, come portiere, nel Firenze. Gira diverse squadre tra cui Atletico Oristano, Castelfranco ed Empoli, per poi chiudere la sua carriera al Florentia S.G. Nella stagione 2022/23 inizia la sua esperienza da allenatrice con la Primavera femminile dell’Arezzo, concludendo la stagione con la vittoria del girone B del Campionato Primavera 2 (16 vittorie su 18 partite disputate), e la conseguente promozione in Primavera 1, per cui è stata premiata dall’AIAC come migliore allenatrice del campionato. Nella stagione successiva ha continuato ad allenare la squadra dell’Arezzo in Primavera e a marzo viene promossa in prima squadra. Nel 2025 arriva a Genova come vice allenatrice, ora il nuovo ruolo di allenatore.

Le parole della Responsabile Area Femminile Marta Carissimi: “È una scelta ponderata, approfondita, una scelta coerente. Ilaria conosce l’ambiente, ha competenza ed è allineata con il modello del Club. Ha iniziato il percorso l’anno scorso con noi e adesso continua in una veste diversa. Penso che sia una delle giovani allenatrici più promettenti nel panorama nazionale e quindi sono contenta che possa proseguire il percorso con noi”.

Il primo saluto di Coach Leoni: “Ringrazio tantissimo la direttrice Marta Carissimi e la società per questo nuovo incarico. È per me motivo di grande orgoglio far parte di questo Club. Fin dal primo secondo ho notato grande amore e la grande passione dei nostri tifosi per questa maglia e per questa città, ho un debito nei loro confronti. Spero quest’anno di riuscire a riportare il Genoa dove merita”.