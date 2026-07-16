Genoa, inizia il ritiro a “Moena”: i convocati, attesa per Traorè

Moena. È iniziato il ritiro estivo del Genoa di De Rossi. La squadra è partita questa mattina dal “Signorini” e ha raggiunto Moena poco prima delle 14, dove da oggi inizierà la preparazione in vista della nuova stagione.

31 i giocatori convocati: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco, Wiafe. Assenti Vásquez e Ostigard, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, che rientreranno prossimamente.

In attesa dell’arrivo di Traorè, in procinto di essere ufficializzato, spicca il ritorno di Lorenzo Venturino, rientrato dall’esperienza alla Roma. Da capire se per lui arriveranno nuove offerte oppure si potranno aprire spiragli per una permanza. La palla passa, ovviamente, anche alle valutazioni di De Rossi. Così come per altri calciatori, tra cui Vogliacco che gode della stima della tifoseria genoana.

Il primo allenamento è in programma alle ore 18 sul campo Benatti. In precedenza, alle 17, mister De Rossi prenderà parte all’inaugurazione del Genoa Village. Fissate tre amichevoli, tutte allo stadio Benatti con calcio d’inizio alle ore 17: il 19 luglio contro il Trento, il 22 luglio la tradizionale sfida in famiglia e il 25 luglio contro il Vicenza.