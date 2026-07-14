Il Genoa ha svelato la prima maglia stagione 2026/27 questa mattina. La home jersey si ispirà all’estetica degli anni novanta e celebra il 35^ anniversario dell’impresa di Anfield, quando nell’allora Coppa Uefa i rossoblù sconfissero il Liverpool diventando la prima squadra italiana a battere i Reds sul loro terreno amico. Torna il colletto polo e lo stemma completo al posto del Grifone stilizzato. Sul retro, il motto “Dall’inizio per sempre”. Il prezzo sul sito è di 120 euro ed è presente una versione più economica da 85 euro. Qui il video di presentazione della nuova maglia home.

Il comunicato del Genoa sulla Home Jersey 2026/2027

La nuova Home Jersey del Genoa CFC 2026/27 nasce dalla volontà di reinterpretare alcuni dei codici estetici più iconici degli anni Novanta, trasformandoli in un linguaggio contemporaneo capace di unire patrimonio affettivo e innovazione. L’ispirazione prende forma nel 35° anniversario della storica impresa di Anfield, quando il Genoa divenne la prima squadra italiana a espugnare il campo del Liverpool in una competizione internazionale, una delle pagine più memorabili nella storia del club di calcio più antico in Italia.

La nuova divisa recupera, sotto una nuova luce, alcuni degli elementi distintivi di quel periodo: torna il colletto polo con lavorazione jacquard nei colori del Club, torna lo stemma completo del Genoa sul petto dopo la stagione in cui protagonista era stato il Grifone stilizzato e torna anche il rosso acceso, che caratterizza nuovamente la metà destra della maglia dopo le ultime due stagioni. Sul retro del colletto trova spazio il motto universale “Dall’inizio, per sempre”, ulteriore richiamo al senso di appartenenza e all’unicità della storia rossoblù. La tradizionale divisione verticale tra rosso e blu resta il fulcro del design, valorizzata da una costruzione essenziale, una texture tono su tono e dettagli coordinati su colletto e maniche.

Realizzata in tessuto tecnico KOMBAT™ Pro con materiali riciclati, la Home Jersey garantisce leggerezza, traspirabilità e libertà di movimento, mantenendo l’eccellenza degli standard tecnici richiesti dal calcio professionistico. La collezione sarà disponibile nelle versioni KOMBAT™ Pro, KOMBAT™, Extra, oltre alle varianti Donna e Kit Bambino. Per celebrare ulteriormente l’ispirazione della collezione, i canali ufficiali del Genoa mettono a disposizione anche una speciale numerazione vintage dedicata.

A supportare il lancio della nuova Home Jersey arriva la campagna “You’ll Never Run Alone“, ideata da Genoa e Kappa con la partecipazione di No Panic Agency, creative partner del Club e con gli scatti del fotografo genovese Andrea Venturini. Il racconto riunisce cinque protagonisti di quella storica impresa – Bortolazzi, Ferroni, Ruotolo, Skuhravy e Torrente – che diventano il ponte tra il Genoa di ieri e quello di oggi. Il video e gli scatti della campagna rendono inoltre omaggio al mito di Gianluca Signorini, indimenticato capitano e uomo simbolo di quella squadra, attraverso una presenza che ne celebra il ricordo lucidandone l’eredità.

La nuova Home Jersey Genoa CFC 2026/27 sarà disponibile in tutti i Genoa Store, sullo store online del Genoa, nei Kappa Store, su kappa.com e in una selezione di rivenditori autorizzati.