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Eccolo

Genoa, ecco Havel. L’attaccante alle visite mediche sarà a Pegli nel pomeriggio

Havel è il terzo nuovo arrivo, dopo Meichtry a centrocampo e il connazionale esterno sinistro Puczka

Helias Havel

Genova. Elias Havel, nuovo attaccante del Genoa, è arrivato in anticipo rispetto all’orario prefissato, le 8 del mattino, alle visite mediche fissate alla Casa della Salute di Quarto. Terminati i controlli raggiungerà i suoi nuovi compagni e mister De Rossi che oggi pomeriggio sosterranno il primo allenamento della nuova stagione.

L’austriaco, classe 2003, alto 184 cm, destro di piede, può giocare sia come punta centrale, sia come ala destra o sinistra.

Per lui l’anno scorso 13 reti nella Bundesliga austriaca e 4 assist su 30 presenze. Tre reti anche nella coppa nazionale, la Ofb Cup.

Havel è il terzo nuovo arrivo per la prima squadra, dopo Meichtry a centrocampo e il connazionale esterno sinistro Puczka.

 

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