Genoa, Ekhator saluta: “Sono nato genoano, non posso far altro che ringraziarvi. Vi voglio bene”

Genova. Due giorni fa è stato ufficializzato il suo trasferimento alla Juventus, oggi (3 luglio) con un lungo messaggio sui social Jeff Ekhator ha salutato il Genoa e il popolo rossoblù.

“Caro Genoa, società, tifosi: è difficile trovare le parole e voi mi conoscete, sapete che sono un ragazzo di poche parole e che le emozioni se le porta dentro, ma in questo caso mi sarà difficile essere breve. Sono nato a Genova, sono nato Genoano, e da quando ho otto anni ho avuto l’onore di indossare, e difendere, la maglietta del Genoa, maglietta che è diventata una mia seconda pelle. In questi otto anni, soprattutto a livello giovanile, ho vissuto dei momenti indimenticabili. Mi ricordo e porterò sempre con me ogni ricordo, dal primo allenamento da piccino all’esordio in prima squadra”, scrive sul suo profilo ufficiale Instagram.

“Io non posso fare altro che ringraziare, ed essendo Genovese e Genoano continuerò a ringraziare ed a vivere l’ambiente Genoa, ogni singola persona che abbia fatto parte di questo mio percorso. E poi voglio ringraziare tutti voi, popolo rossoblù, per tutto quello che mi avete dato e per come mi avete sempre trattato. Grazie e ancora grazie! Vi voglio bene. A presto, Jeff”, conclude l’attaccante classe 2006.

Intanto Ekhator si sta allenando in questi giorni a Genova, in attesa di iniziare ufficialmente la preparazione con la sua nuova squadra.