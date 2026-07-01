Ekhator alla Juventus, la contropartita per il Genoa è il gioiellino mancino Puczka

Genova. Jeff Ekhator lascia il Genoa per approdare alla Juventus. Verrebbe da dire “È il calciomercato, bellezza”, visto che sino a ieri la partenza del giovane attaccante rossoblù non era data ancora per certa da fonti accreditate.

A far propendere il Genoa per dire sì all’offerta è stato un ritocco a livello economico: 16 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus e la contropartita di qualità: David Puzcka, valutato 5 milioni di euro più bonus e 10% sulla futura cessione. Si parla di un contratto fino al 2030 con opzione per il 2033.

Puczka, terzino sinistro austriaco di 21 anni, che può giocare anche più alto, nella scorsa stagione con la Juventus Next Gen in Serie C ha segnato 10 reti e firmato 5 assist. Il suo valore si è impennato nel corso degli ultimi mesi.

Ora però il Genoa ha un altro tassello da riempire in attacco dopo l’addio di Ekuban. Ci sarà sicuramente più spazio per far crescere Nuredini, ma sicuramente De Rossi vorrà un rinforzo.

Intanto da Villa Rostan è arrivata l’ufficialità di Meichtry, come preannunciato ieri da genova24. Questa la nota del club:

Genoa CFC informa di aver concluso con FC Thun l’acquisizione dei diritti, a titolo definitivo, del centrocampista Franz-Ethan Meichtry nato l’8 luglio del 2005 e nel giro della Nazionale U21 elvetica (7 presenze, 1 gol). Meichtry si è messo in luce come una delle rivelazioni, 8 gol e 3 assist in 35 presenze, nel team che ha vinto la Swiss Super League 2025/26 conquistando il primo posto. Franz ha sostenuto le visite di idoneità a CDS – La Tua Casa della Salute incontrando poi i vertici, nella sede sociale di Villa Rostan, per la firma del contratto su base pluriennale.

Lo chief of football Diego Lopez: “Ethan è un centrocampista moderno che porterà alla squadra la sua qualità nella trequarti avversaria, così come il suo forte spirito competitivo e la sua versatilità. È una persona molto legata alla sua famiglia, resiliente e umile: un calciatore che incarna i valori del club. Benvenuto al Genoa, Ethan”.

Il nuovo acquisto rossoblù Franz-Ethan Meichtry: “Mi piace pensare che potrò valorizzare il mio percorso con questa avventura che mi stimola, in una società in crescita, un gruppo competitivo e in una città che vive per il calcio sette giorni su sette. So quanta passione ci sia dietro il Genoa: spero di non deludere le aspettative e di ripagare la fiducia. Sono rimasto impressionato, oltre che dai programmi, dalla determinazione che il club ha dimostrato con i fatti e non a parole. Invio un grande saluto ai nuovi compagni e ai tifosi rossoblù, ringraziando anche Fc Thun e i club che hanno avuto un ruolo nella mia formazione”.