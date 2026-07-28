Genoa: è tornato Vasquez, manca solo Ostigard

Genova. Il Genoa ha ritrovato il suo capitano: primo giorno di lavoro in rossoblù, dopo le vacanze post mondiale, per Johan Vásquez. Per lui oggi subito un doppio allenamento diviso un po’ in gruppo e un po’ a parte. Ostigard raggiungerà il gruppo la prossima settimana.

Vasquez arriva forte di una buona prestazione al mondiale, dove il cammino del Messico si è interrotto agli ottavi di finale contro l’Inghilterra.

Per Vasquez questa potrebbe essere la stagione di un ulteriore salto di qualità da aggiungere alla solidità mostrata l’anno scorso.

I giocatori hanno trascorso tutta la giornata al Centro Signorini, comprese le tappe obbligatorie della colazione, pranzo e cena in club-house. Potenziamento, lavori a secco, addestramenti e partitine a completare il menu.

Per Daniele De Rossi riunioni con i collaboratori per fare il punto e analisi dell’ultima amichevole in sala video per il gruppo.

Domani, mercoledì, allenamento misto alla mattina e poi palestra.

A livello di mercato ufficializzate le uscite in prestito di Lorenzo Fazio (difensore centrale classe 2008) e Filippo Toscano (terzino sinistro classe 2008) alla Reggina e Gabriele Pessolani (attaccante classe 2005) al Crema.

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