Genova. Un ritocco al rialzo a 300 euro per le due Gradinate (nella scorsa stagione era 290) con però la possibilità di un forte sconto per chi rinnova l’abbonamento in caso di sottoscrizione al contratto di fornitura Luce o Gas o entrambi con lo sponsor Pulsee, ma sono diverse le novità per la campagna abbonamenti del Genoa 2026/2027. Per chi all’abbonamento base aggiungerà il pacchetto Unica, pagando 60 euro in più, ci saranno diversi vantaggi. L’altra novità è che si potrà cambiare utilizzatore fino a 5 partite anziché tre, mentre per garantirsi la prelazione per l’anno successivo occorrerà aver assistito (o rivenduto) un numero minimo di 12 partite. Solo chi aderirà al pacchetto Unica potrà invece avere garantita la prelazione anche dopo aver partecipato a un numero inferiore di partite.

L’abbonamento è valido per 19 partite più l’esordio in Coppa Italia. La prelazione è valida per i possessori di Abbonamento ‘25/26 ed è aperta dal 7 luglio fino all’8 agosto compreso. Occorre essere iscritti alla piattaforma MyGenoa e avere la tessera Dna Genoa in corso di validità.

Il direttore generale Flavio Ricciardella, nella conferenza di presentazione, dichiara: “Abbonarsi è la scelta di far parte di qualcosa che racchiude in un’unica grande storia e proprio per questo il claim è Unica”.

Il video di presentazione (in fondo all’articolo), che ha come colonna sonora la canzone Tu mi piaci tanto di Sayf e un “testimonial” come Don Fiscer, mescola il Genoa di oggi con quello di ieri nei momenti anche di avvicinamento allo stadio.

Le prelazioni possono essere esercitate sul sito ufficiale Genoa CFC, al Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova (aperto 7 giorni su 7: orario 10-19); al Genoa Store via Vittorio Veneto 48 – Chiavari (da martedì a sabato: ore 10-14 e 15.

I prezzi base sono questi:

Tribuna

TRIBUNA INFERIORE INTERO 1.350,00

TRIBUNA RIDOTTO UNDER 18 265,00

SUPERBA INTERO 3.100,00

Distinti

DISTINTI INTERO CENTRALE 480,00

DISTINTI RIDOTTO CENTR. UND. 18 185,00

DISTINTI INTERO LATERALE 420,00

DISTINTI RIDOTTO LAT. UND. 18 175,00

DISTINTI OVER 65 3° anello 280,00

DISTINTI OVER 75 3° anello 200,00

Gradinata Nord

GRAD. NORD INTERO 300,00

GRAD. NORD RIDOTTO UND. 18 165,00

Gradinata Laterale

GRADINATA LATERALE INTERO 255,00

GRADINATA LATERALE UNDER 21 165,00

Gradinata Zena

GRAD. ZENA INTERO 300,00

FORMULA FAMILY* (PREZZO x ADULTO) 260,00

FORMULA YOUNG (UNDER 14) 80,00

GRAD. ZENA OVER 65 200,00

GRAD. ZENA UNDER 21 165,00

* Formula Family attivabile per un nucleo familiare di 2 adulti e almeno un under 14.

* Suddivisione settori Distinti Centrali e Distinti Laterali per primo e secondo anello non il terzo. Agevolazioni tariffe Family/Young, Under 21, Under 18, Over 65 e Over 75 in settori di riferimento. A fine prelazioni valutazioni su eventuale apertura periodo per vendita libera successiva.

I prezzi della campagna abbonamenti del Genoa 2026-2027

“I lavori allo stadio non impatteranno su questa stagione”, rassicura Ricciardella rispondendo alle domande in conferenza stampa. certo è che per esempio chi è in gradinata laterale avrà comunque una situazione di visibilità ridotta a causa del restringimento del settore dopo i lavori dell’anno scorso e le vetrate anche sul davanti sempre gettonatissime come spazi per attaccare adesivi da parte dei tifosi ospiti (il settore è riservato agli ospiti quando gioca la Sampdoria).

Sconti e vantaggi per chi sottoscrive l’abbonamento al Genoa

Il buono sconto di 120 € è elargito per la sottoscrizione di entrambe le forniture Luce + Gas “GENOA 36 mesi”.

Il buono sconto di 60 € è contemplato in caso di sottoscrizione di fornitura Luce oppure Gas “GENOA 36 mesi”.

Info di sintesi

Abbonamento valido per 19 partite Serie A Enilive ed esordio in Coppa Italia Frecciarossa;

Iscrizione preventiva a MyGenoa sul sito ufficiale e tessera Dna Genoa in corso di validità;

Ai titolari di MyGenoa un campionario di promozioni per tutto l’arco della stagione ‘26/27;

Dna Genoa rinnovabile online oppure al Ticket Office con documento identità e codice fiscale;

Suddivisione settori Distinti Centrali e Distinti Laterali per primo e secondo anello non il terzo;

Agevolazioni tariffe Family/Young, Under 21, Under 18, Over 65 e Over 75 in settori di riferimento;

A fine prelazioni valutazioni su eventuale apertura periodo per vendita libera successiva.

“ABBONAMENTO BASE”: BENEFIT E PRESCRIZIONI

Promo sconto 15% continuativo merchandise per iscritti a My Genoa con Qr Code personale;

Rivendita posto a tariffa INTERA per ogni gara con voucher 50% sul prezzo del singolo biglietto;

Cambio utilizzatore abbonamento tariffa intera fino un massimo di cinque partite stagionali;

Cambio utilizzatore abbonamento Under/Over fino a cinque partite per soggetti pari categoria;

Prelazione rinnovo abbonamento ‘27/28 vincolata a un minimo di 12 ingressi/rivendite posto;

Cambio utilizzatore servizio non disponibile per formule Family e Young nel computo tariffario.

“PACCHETTO UNICA” (+60 €): BENEFIT PREMIUM E FACILITAZIONI

Promo sconto 15% continuativo merchandise per iscritti a My Genoa con Qr Code personale;

Maglia Kombat ‘26/27 riscattabile al Genoa Store di Piazza Banchi a partire dal 16 luglio;

Nessun limite di partite prescritto per cambio titolarità utilizzatore abbonamento ‘26/27;

Nessun vincolo di ingresso/rivendita ‘26/27 per esercizio prelazioni per la stagione ‘27/28;

Voucher 15 € per consumazione Velier Bar & Bistrot al Genoa Store Piazza Banchi dal 16 luglio;

Cambio utilizzatore servizio non disponibile per formule Family e Young nel computo tariffario.

CAMBIO UTILIZZATORE

I possessori di abbonamenti a tariffa Over 75 e 65, Under 21 e 18 possono finalizzare fino a 5 cambi di titolarità, esclusivamente in favore di soggetti a parità di condizioni tariffarie, per le partite disponibili sulla tessera/abbonamento Dna Genoa.

CAMBIO POSTO

L’opzione cambio posto potrà essere esercitata, nell’appendice della fase delle prelazioni, nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 agosto, sia online che al Ticket Office del Porto Antico.

PERSONE CON DISABILITÀ

Il club è operativo per consentire alle persone con disabilità di poter rinnovare l’abbonamento anche on line non appena si aprirà la finestra temporale a loro dedicata. Le modalità e procedure verranno comunicate nelle prossime settimane. La società sta ragionando su agevolazioni nell’accessibilità per evitare code e disagi.

Come funziona lo sconto Pulsee

A tutti i sostenitori che hanno diritto di accedere alla fase di prelazione è riservato uno sconto cospicuo sul prezzo dell’abbonamento per la stagione calcistica 2026/27 per assistere alle partite, tramite preventiva sottoscrizione di un contratto di fornitura luce e/o gas e obbligo preventivo di registrazione identificativa su MyGenoa della propria tessera Dna Genoa.

• Buono sconto immediato di 120€ sull’acquisto del rinnovo dell’abbonamento con Genoa CFC per la stagione 2026/27 in caso di sottoscrizione di un contratto di fornitura luce + gas “GENOA 36 mesi”.

• Buono sconto immediato di 60€ sull’acquisto del rinnovo dell’abbonamento con Genoa CFC per la stagione 2026/27 in caso di sottoscrizione di un contratto di fornitura luce o gas “GENOA 36 mesi”.

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata online al seguente indirizzo ( https://pulsee.it/genoa ), al Ticket Office del Porto Antico di Genova o al Genoa Store di Chiavari, inserendo il codice POD (fornitura luce) e/o il codice PDR (fornitura gas) riportati sulle bollette.

Procedura Operativa

1) Sottoscrizione del contratto/i di fornitura/e con Pulsee Luce e Gas “GENOA 36 mesi”.

2) Invio via mail del codice sconto da parte di Pulsee Luce e Gas.

3) Inserimento o comunicazione del codice sconto all’atto del rinnovo dell’abbonamento,

4) Applicazione diretta dello sconto sul prezzo finale dell’abbonamento.

Per approfondire e aderire all’offerta è possibile consultare il link https://pulsee.it/genoa , selezionare l’opzione preferita ed essere supportati, se richiesto, da un consulente per finalizzare l’attivazione.

Operazione a premi valida dal 6.7.2026 all’8.8.2026. Buono sconto non cumulabile. Termini e Condizioni del buono sconto soggette alle Condizioni Generali di Genoa pubblicate all’indirizzo genoacfc.it/abbonamenti/. Regolamento completo su pulsee.it/genoa.

Per maggiori info sulle offerte di Pulsee: pulsee.it.

In occasione delle prelazioni per la campagna abbonamenti saranno inoltre allestiti dei percorsi agevolati e dei presidi Pulsee Luce e Gas al Ticket Office al Porto Antico di Genova e al Genoa Store di Chiavari.

ABBONATI MY GENOA CON TESSERA DNA GENOA SCONTO PERMANENTE 15%

Tutti gli abbonati ‘26/27 iscritti a My Genoa tramite sito genoacfc.it, inserendo i dati identificativi della propria DNA card sul proprio profilo, avranno diritto a uno sconto continuativo del 15% sugli articoli del merchandising per tutta la stagione, nei punti vendita ufficiali a eccezione del canale on-line. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o scontistiche.

Per attivare il servizio è necessario presentare il proprio QR code personale (disponibile sul profilo My Genoa) alle casse dei punti vendita, unitamente alla propria ricevuta segnaposto.

Per la registrazione e/o aggiornamento di verifica del proprio profilo su My Genoa con inserimento Dna Genoa necessario per beneficiare della promo 15%: https://genoacfc.it/abbonamenti