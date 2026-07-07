Calciomercato Genoa, le piste calde. Dopo i saluti di Leali ragionamenti sul secondo portiere

Genova. Il 9 luglio inizia ufficialmente la nuova stagione per il Genoa. I rossoblù si ritroveranno a Pegli per i primi test e poi si sposteranno a Moena dal 16 per il ritiro dove verranno giocate le prime amichevoli. Il capitano Joan Vasquez, che ha appena terminato la sua avventura al Mondiale, raggiungerà la squadra con tutta probabilità tra una ventina di giorni saltando le prime amichevoli (con il Trento, il 19 luglio e con il Vicenza il 25, nel mezzo un’amichevole in famiglia tra Genoa A e Genoa B, mercoledì 22 luglio alle 17) in tempo però per la mini tournée in Inghilterra per le amichevoli contro il Leicester e il Bournemouth l’1 e il 4 agosto. Per Ostigard, visto che la sua Norvegia è ancora in corsa, occorrerà aspettare un po’ di più. La difesa, però, è al momento il reparto più coperto, al momento, dopo le evoluzioni del calciomercato.

Ieri Nicola Leali ha salutato: andrà a difendere, da titolare, la porta del Verona. Su Instagram ha scritto: “Tre anni fa sono arrivato al Genoa con tanta voglia di mettermi in gioco e oggi, dopo questo percorso, è impossibile racchiudere in poche parole tutto quello che ho vissuto. Sono stati tre anni intensi, fatti di sacrifici, battaglie, momenti difficili e grandi soddisfazioni. Abbiamo conquistato tre salvezze insieme, ma il ricordo più grande resterà il gruppo, lo spogliatoio, e tutte le persone che hanno condiviso con me questo cammino. Un grazie speciale va a chi lavora ogni giorno per il Genoa, ai miei compagni, agli allenatori e a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa esperienza. E poi grazie ai tifosi genoani: ho sentito il vostro calore, la vostra passione e il vostro attaccamento a questa maglia. Giocare al Ferraris e sentire il vostro sostegno è qualcosa che porterò sempre con me. Il calcio porta a volte a prendere strade diverse, ma il rispetto e l’affetto per le persone e per ciò che è stato vissuto rimangono. Genoa, grazie per questi tre anni”.

Il Genoa dovrà quindi scegliere il secondo portiere. In rosa c’è ancora, oltre a Sommariva, c’è Stolz, rientrato dal prestito dal Grazer AK 1902, che milita nella massima serie austriaca (per lui 15 presenze).

L’altro reparto che dovrà essere rimpolpato, a differenza di quanto si pensava all’inizio dell’estate, è il reparto offensivo dopo la partenza di Ekhator e il mancato rinnovo di Ekuban. Havel del Lask è ormai da giorni il nome dato in dirittura di arrivo, stesso discorso per il centrocampista offensivo Traoré dal Marsiglia. Sulla corsia sinistra il tassello Stroud (del Mjalby) è altra pista ormai caldissima. Negli ultimi giorni è circolato anche il nome di Artem Dovbyk, ma la pista si è raffreddata perché le due squadre non sembrano d’accordo sull’eventuale formula.

Di sicuro un bomber serve parecchio alla società rossoblù. Colombo è atteso alla stagione della consacrazione e probabilmente giocherà più libero mentalmente dopo il riscatto, mentre Vitinha, con il lavoro senza palla che è costretto a fare, spesso si trova a giocare lontano dalla porta.