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Da moena

Genoa, amichevole in famiglia a Moena: protagonisti Vitinha e Colombo

Sgambata di sessanta minuti: tripletta per il primo e doppietta per il secondo nella vittoria per 5-2 del Genoa B sul Genoa A

genoa allenamento

Prosegue il ritiro del Genoa a Moena. Poco fa si è conclusa l’amichevole in famiglia: una squadra in rossoblù e l’altra con la maglia bianca. Sessanta minuti di partita, due tempi da mezz’ora, per mettere minuti e fatica nelle gambe.

A spuntarla sono i bianchi, il Genoa B, con il punteggio di 5-2. De Rossi ha schierato nella formazione vincitrice gran parte del centrocampo titolare e la coppia d’attacco VitinhaColombo. I due si sono trovati bene: tripletta per il primo, doppietta per il secondo.

Nel Genoa A, tra i presumibili titolari, c’erano solo il portiere Bijlow, Marcandalli e Ellertsson. Tra i rossoblù però non sfigura il nuovo arrivato Havel, in gol a metà secondo tempo. Tra le note tattiche interessanti lo schieramento di Martin tra i tre difensori centrali.

Il tabellino

Genoa A (44′ Havel, 49′ Amorim) 2-5 Genoa B (11′, 32′ e 56′ Vitinha, 41′ e 59′ Colombo)

Genoa A: Bijlow (Sommariva); Marcandalli, Klisys, Vogliacco; Ellertsson, Baldanzi (Grossi), Amorim, Doumbia, Puczka (Vaz); Meichtry, Havel.

Genoa B: Stolz (Mihelsons); Doucouré (Barbini), Otoa, Martin; Sabelli, Masini, Frendrup, Gibertini, Norton-Cuffy; Vitinha, Colombo.

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