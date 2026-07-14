  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Abbraccio

Genoa: bagno di folla con cori, fumogeni e fuochi d’artificio per l’allenamento a porte aperte fotogallery

Spalti pieni nonostante il gran caldo, seduta sostenuta alla presenza del presidente Sucu

genoa allenamento

Genova. Pubblico delle grandi occasioni al Signorini per l’allenamento a porte aperte del Genoa prima della partenza per Moena. Spalti pieni, cori, fumogeni e fuochi d’artificio per dare il via alla stagione nel migliore dei modi alla presenza del presidente Dan Sucu. Si risente addirittura “In Europa portaci con te”, sarà l’effetto della nuova maglietta presentata proprio questa mattina in ricordo dell’impresa col Liverpool in Coppa Uefa.

Un’accoglienza che ha sorpreso i nuovi arrivati, secondo quanto comunica il Genoa sul sito ufficiale.

Il gran caldo ha messo alla prova tifosi e calciatori. L’allenamento si è svolto inizialmente nella parte all’ombra del campo, con un focus sul pressing e i giocatori divisi in tre gruppetti, poi il Genoa ha giocato a una porta sola con una squadra solo per l’attacco e una solo per la fase di non possesso con gli esterni cambiati a rotazione. Infine partitella tradizionale.

Domani, mercoledì, giornata di riposo prima della partenza per Val di Fassa.

Cinquemila, sinora, gli abbonamenti rinnovati con le prelazioni, fase che termina l’8 agosto, mentre il 10 e l’11 saranno riservati al cambio posto.

genoa allenamento
guarda tutte le foto
9
  • genoa allenamento
  • genoa allenamento
  • genoa allenamento
Genoa, bagno di folla per l’allenamento a porte aperte
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.