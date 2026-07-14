Genova. Pubblico delle grandi occasioni al Signorini per l’allenamento a porte aperte del Genoa prima della partenza per Moena. Spalti pieni, cori, fumogeni e fuochi d’artificio per dare il via alla stagione nel migliore dei modi alla presenza del presidente Dan Sucu. Si risente addirittura “In Europa portaci con te”, sarà l’effetto della nuova maglietta presentata proprio questa mattina in ricordo dell’impresa col Liverpool in Coppa Uefa.

Un’accoglienza che ha sorpreso i nuovi arrivati, secondo quanto comunica il Genoa sul sito ufficiale.

Il gran caldo ha messo alla prova tifosi e calciatori. L’allenamento si è svolto inizialmente nella parte all’ombra del campo, con un focus sul pressing e i giocatori divisi in tre gruppetti, poi il Genoa ha giocato a una porta sola con una squadra solo per l’attacco e una solo per la fase di non possesso con gli esterni cambiati a rotazione. Infine partitella tradizionale.

Domani, mercoledì, giornata di riposo prima della partenza per Val di Fassa.

Cinquemila, sinora, gli abbonamenti rinnovati con le prelazioni, fase che termina l’8 agosto, mentre il 10 e l’11 saranno riservati al cambio posto.