Dallo zenzero candito alle foglie di fico, l’UlisseFest arriva in gelateria con un “viaggio del gusto”

Genova. Il viaggio si racconta anche attraverso i sapori, e in occasione di UlisseFest, il Festival del Viaggio promosso da Lonely Planet in programma a Genova dal 10 al 12 luglio, Confartigianato Genova e Confesercenti Genova hanno coinvolto le gelaterie cittadine in un’iniziativa che porta il festival dentro le botteghe della città.

Il “Gelato del Viaggio” è un percorso del gusto che invita cittadini e visitatori ad assaggiare creazioni originali ispirate a luoghi, culture, ricordi ed emozioni di viaggio. Ogni gelateria ha interpretato il tema con la propria sensibilità, trasformando ogni gusto in un racconto e ogni gelateria in una tappa del viaggio

Tra le proposte, un “Chai Indiano” ispirato alle spezie del subcontinente, un gelato allo yogurt greco, noci e zenzero candito che richiama il fascino dell’Oriente, “Passione Equatoriale”, omaggio a Zanzibar con vaniglia dell’isola, meringhe e cioccolato fondente, e “Itaca”, ottenuto da un’infusione di foglie di fico per evocare il viaggio di Ulisse e il valore della sostenibilità. I gusti saranno disponibili fino al 12 luglio nelle gelaterie aderenti, contribuendo a costruire un itinerario diffuso che unisce artigianato, creatività, turismo e cultura.



“Vogliamo portare UlisseFest anche nelle vie e nelle attività della città, valorizzando il lavoro dei nostri gelatieri e la capacità del commercio genovese di accogliere, innovare e raccontare il territorio. – dice Paolo Barbieri, direttore di Confesercenti Genova – Il gelato di qualità diventa così un invito a scoprire Genova con un’esperienza sensoriale semplice e immediata, capace di unire cittadini, visitatori e imprese locali attorno al tema del viaggio”.

“UlisseFest porta a Genova migliaia di viaggiatori e appassionati provenienti da tutta Italia, offrendo un’occasione straordinaria per vivere la città in modo autentico – aggiunge Luca Costi, segretario di Confartigianato Genova –. Con il Gelato del Viaggio vogliamo che anche le botteghe artigiane diventino parte integrante di questa esperienza, invitando cittadini e visitatori a scoprire Genova attraverso la creatività e il saper fare dei nostri maestri gelatieri.Ogni gusto racconta un viaggio ma, allo stesso tempo, invita a varcare la soglia di quelle botteghe che rendono Genova una città da vivere, non soltanto da visitare”.

«Viaggiare significa innanzitutto entrare in contatto, attraverso i sensi, con i luoghi che si visitano. La cucina e i sapori sono tra gli strumenti più autentici per conoscere un territorio e la sua identità. – conclude Angelo Pittro Direttore Lonely Planet Italia –In Italia il gelato rappresenta una delle nostre eccellenze e siamo felici che, in occasione di UlisseFest, grazie a Confartigianato e Confesercenti, diverse gelaterie genovesi abbiano creato gusti speciali ispirati al tema del viaggio. Non mi resta che invitare tutti a scoprire e assaggiare Genova anche attraverso questa iniziativa originale e davvero gustosa”.