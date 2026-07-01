Don Paolo cede l’attività: lo storico bar gelateria di Castelletto pronto a passare di mano

Genova. Non c’è genovese che almeno una volta nella vita non abbia assaggiato la sua granita, non c’è turista cui non sia stato consigliato per godersi un momento di dolcezza con il panorama di Spianata Castelletto: Don Paolo, la gelateria siciliana che affaccia su piazza Villa, adesso passerà di mano.

La famiglia titolare dello storico bar gelateria, i Di Pietro, è dietro il bancone in Spianata ormai dal 1989 e ha servito gelati e granite a intere generazioni. Da qualche giorno su una delle vetrine è comparso un cartello che recita “vendesi” e il numero di un’agenzia immobiliare, e i clienti affezionati hanno iniziato a preoccuparsi. I più assidui frequentatori di Don Paolo in realtà hanno già visto il cartello “cedesi attività” comparire negli ultimi anni, ma il titolare Paolo Di Pietro e la sua famiglia sono sempre tornati puntuali, dopo la pausa invernale: lui dietro la cassa, i figli dietro il banco.

Stavolta però l’intenzione sembra quella di andare sino in fondo. Di Pietro ha compiuto 78 anni anche se la verve e il piglio “manageriale” sembrano ancora compensare l’età, e per la famiglia sembra arrivato il momento di cedere e godersi il meritato riposo.

In attesa di un potenziale acquirente le granite al pistacchio, al gelso (specialità estiva), al caffè e alla mandorla continuano a riempire i bicchierini con il logo ormai familiare, con o senza panna, gustate davanti al panorama del porto e dei tetti di Genova. E la fila davanti all’ingresso continua ad allungarsi nelle calde serata estive, con la speranza che, se un acquirente dovesse arrivare, porterà avanti una tradizione ultra trentennale.