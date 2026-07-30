Gaslini, Piccardo (Pd): “L’accordo con Montallegro per le cure dei bambini è il segno che il sistema non funziona”

Genova. “Il ricorso a una struttura privata per recuperare gli interventi chirurgici pediatrici in lista d’attesa è il sintomo di un problema che la Regione continua a non voler affrontare: la carenza di personale. Se il Gaslini è costretto a portare in una clinica privata attività che potrebbe e dovrebbe svolgere al proprio interno, significa che il sistema pubblico non è stato messo nelle condizioni di funzionare pienamente”, dichiara la vicecapogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Katia Piccardo, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti alla Giunta regionale sulla convenzione tra l’IRCCS Gaslini e Villa Montallegro.

“La delibera del Gaslini individua chiaramente nella carenza di personale infermieristico e tecnico di sala operatoria la causa della riduzione della capacità produttiva delle sale operatorie dell’Istituto. Per recuperare gli interventi di chirurgia pediatrica a bassa e media complessità è stata quindi scelta la strada dell’esternalizzazione, con una convenzione sperimentale che potrà essere prorogata fino al 2028 e che prevede un costo iniziale stimato di 315 mila euro. Una decisione che nasce dall’emergenza, ma che rischia di trasformarsi in un modello strutturale”, prosegue.

“È evidente che ridurre le liste d’attesa sia una priorità e che i bambini debbano essere operati nei tempi necessari. Ma proprio per questo ci chiediamo perché quelle stesse risorse non vengano investite nel rafforzamento stabile del Gaslini, assumendo e stabilizzando il personale necessario, invece di finanziare per anni una convenzione con il privato. Questa vicenda si inserisce in un quadro particolarmente preoccupante per l’ospedale pediatrico Gaslini, che deve poter continuare a rappresentare un’eccellenza per il nostro territorio. A destare ulteriore preoccupazione è anche la notizia di queste ore del mancato rinnovo del contratto a cinque lavoratrici e lavoratori somministrati dell’Istituto, un episodio che contribuisce ad alimentare le incertezze sulla tenuta complessiva dell’ospedale e sulla valorizzazione del suo personale. La Giunta cosa pensa di fare? Dica quale strategia intende mettere in campo affinché il Gaslini possa tornare a svolgere integralmente la propria attività all’interno dell’ospedale. Perché il vero obiettivo non può essere spostare i pazienti dal pubblico al privato, ma mettere il pubblico nelle condizioni di rispondere ai bisogni dei cittadini con personale adeguato, organizzazione e investimenti”, conclude Piccardo.