Galliera, trasfusioni notturne trasferite al San Martino: la protesta della Uil Fp

Genova. La Uil Fp Genova esprime “profonda preoccupazione e netta contrarietà di fronte alla decisione di azzerare la copertura notturna del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Galliera”.

Così il sindacato in una nota diffusa nel pomeriggio di martedì, annunciando la scelta di trasferire tutte le attività notturne al San Martino: “Dietro la formula di rito delle ‘inderogabili esigenze organizzative’ e di una ‘temporanea criticità di personale’ si nasconde l’ennesimo colpo inferto a un servizio eccellente ai danni di operatori e cittadini – sottolinea la Uil Fp – Il centro trasfusionale del Galliera ha sempre garantito risposte immediate e standard di sicurezza elevatissimi per l’utenza e per l’intero sistema sanitario genovese, oggi l’atto formale rappresenta la cronaca di un disastro annunciato”.

“L’ospedale Galliera è un punto di riferimento fondamentale per il centro cittadino e per la gestione delle urgenze, ma emerge sempre più il sospetto che questo provvedimento rappresenti un altro tassello di un disegno più ampio volto a depotenziare progressivamente il Galliera – prosegue il sindacato – Inoltre questa decisione si inserisce in un contesto di grave crisi della sanità regionale. Proprio Giovedì scorso eravamo in presidio sotto la sede della Regione Liguria per denunciare pubblicamente il fallimento di una riforma sanitaria che sta provocando solo danni e nessun vantaggio”.

La Uil Fp chiede l’immediata revoca del provvedimento di chiusura e l’apertura urgente di un tavolo di confronto con i vertici aziendali e regionali, oltre a un piano straordinario di assunzioni per coprire le reali carenze organiche del Galliera.