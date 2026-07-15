“La città, i corpi, il mondo: 25 anni dopo il G8”, al via la tre giorni di incontri di Avs

Genova. Prende il via giovedì 16 luglio, “Avevamo ragione – La città, i corpi, il mondo: 25 anni dopo il G8“, la tre giorni promossa da Alleanza Verdi Sinistra Liguria e Genova per ricordare il venticinquesimo anniversario del G8 del 2001 e rilanciare una riflessione sui temi della giustizia sociale, dei diritti, della pace e della democrazia.

L’apertura è in programma alle 17 nella sede di Avs Liguria (Stradone Sant’Agostino 36r) con l’inaugurazione della mostra fotografica tratta da Genova – Il Libro Bianco, alla presenza anche di Mark Covell, giornalista britannico rimasto gravemente ferito dalle forze dell’ordine nei pressi della scuola Diaz durante le giornate del G8 del 2001.

Alle 18:30, in piazza Don Gallo, si terrà il dibattito “Avevamo ragione”, con i segretari nazionali di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, collegati in video diretta dalla Camera dei Deputati, insieme a Peppe De Cristofaro (senatore ed esponente di SI, membro del Genoa Social Forum), Benedetta Scuderi (europarlamentare AVS), Walter Massa (presidente nazionale ARCI, in video collegamento) e Giulia Torrini (presidente Un Ponte per).

Tra gli appuntamenti più significativi della rassegna anche quello di venerdì 17 luglio alle 17:00, dedicato a “Dal G8 a oggi: idee e sfide che restano”, con la partecipazione di Fiorella Zabatta (co-portavoce nazionale di Europa Verde e assessora regionale di AVS in Campania), Emilio Robotti (assessore alla Mobilità del Comune di Genova ed ex coordinatore del servizio legale del Genoa Social Forum), e Mark Covell.

La giornata di venerdì proseguirà con la camminata nei luoghi simbolo del G8, a partecipazione libera e con partenza dalle ex Scuole Diaz (oggi Istituto Pertini, in via Cesare Battisti 5) alle 18:30, e con la proiezione del documentario di Giuliano Ravera Abuso di Potere alle 21:30 presso Spiker (vico Semino 11).

La tre giorni di AVS si concluderà sabato 18 luglio in piazza San Giorgio con l’incontro “Prima e dopo Genova: come il G8 ha cambiato anche il mondo della musica”, che vedrà protagonisti Willie Peyote, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Mattia Cominotto (Meganoidi). A seguire conclusione con l’open mic dedicato a testi autografi di studenti e studentesse”Writing for Toilet – G8 Edition”, realizzato in collaborazione con UniGe Radio.