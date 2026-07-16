G8 di Genova, a Boccadasse la messa commemorativa il 24 luglio celebrata dal vescovo Tasca

Genova. In occasione del venticinquesimo anniversario del G8, la Chiesa di Genova partecipa alle iniziative commemorative con una Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Marco Tasca, venerdì 24 luglio alle ore 20.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse.

La scelta di Boccadasse non è casuale. Durante le giornate del G8 del luglio 2001, il santuario divenne un luogo simbolo di accoglienza, preghiera e pace. Centinaia di persone risposero all’invito di un gruppo di missionari e religiosi, trasformando la chiesa in uno spazio di silenzio e digiuno nel pieno delle tensioni che attraversavano la città.

“L’idea di fondo è quella di ricordare il grande movimento di associazioni cattoliche, realtà ecclesiali, laici e credenti che nel 2001 seppero mettersi insieme per affermare una visione della società fondata sulla pace, sulla giustizia, sul rispetto della persona e del creato, contrapponendosi alla logica della forza e della violenza − spiega don Gianni Grondona, vicario episcopale per la Comunione ecclesiale, la Sinodalità e la Vita Consacrata − il messaggio che allora accompagnava il cammino ‘Un mondo diverso è possibile’ viene oggi rilanciato con ancora maggiore convinzione. Se il modello economico e sociale dominante ha mostrato in questi anni i suoi limiti, la comunità cristiana sente il dovere di continuare a testimoniare che un’altra strada è possibile, non per ingenuo ottimismo, ma perché è il Vangelo a indicarla”. La celebrazione eucaristica rappresenta così, secondo la Chiesa di Genova, non solo un momento di memoria, ma anche un segno di speranza e di responsabilità verso il presente.