“G8 2001, i giorni amari di Genova”, martedì al centro Spiker presentazione del libro di Donatella Alfonso

Genova. Si terrà martedì 21 luglio alle ore 17 presso la sede di Spiker Cgil in vico Semino 11 la presentazione del libro di Donatella Alfonso per All Around edizioni dal titolo “G8 2001, i giorni amari di Genova”.

Venticinque anni dopo, del vertice G8 di Genova – dal 19 al 22 luglio 2001 – restano solo le immagini della morte di Carlo Giuliani, delle devastazioni dei black bloc, del sangue dei manifestanti feriti nell’assalto alla scuola Diaz, delle violenze nella caserma di Bolzaneto.

Ma prima di quella tragica cronaca e della lunga pagina giudiziaria e politica che ne è seguita, il G8 è stato anche il sogno perduto di una generazione – anzi, più di una – che al vertice voleva portare una diversa visione della società e dello sviluppo. E, nello stesso tempo, lo sconcerto e la delusione di Genova, grande città italiana che si era preparata per portare al mondo quelle stesse idee e la migliore accoglienza.

L’autrice, allora cronista di Repubblica, ripercorre il periodo di preparazione del G8 e quei giorni indimenticabili, tra l’attesa, la speranza, la delusione e la rabbia e ridà voce ad alcuni protagonisti di allora con un’unica domanda: perché?

Con Donatella Alfonso ne discuteranno il Segretario Generale Spi Cgil Genova Ivano Bosco e Giovanni Giaccone Direttore de Goodmorning Genova. Modera Domenico Chionetti Coordinatore Spiker.