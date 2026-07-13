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Storia

25 anni dopo il G8 2001, a palazzo Ducale incontro con Maurizio Landini e Lucio Caracciolo

Martedì alle 16.30 l'incontro dal titolo: "Genova 2001–2026. Venticinque anni dopo il G8 di Genova: dalle promesse della globalizzazione alle crisi del presente"

Generico luglio 2026

Genova. Martedì 14 luglio alle ore 16.30, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si terrà l’incontro “Genova 2001–2026. Venticinque anni dopo il G8 di Genova: dalle promesse della globalizzazione alle crisi del presente”. L’incontro, promosso da Camera del Lavoro Metropolitana di Genova e SPI Cgil Genova e Liguria con il patrocinio del Comune di Genova, Università di Genova Dipartimento di Scienze della Formazione e Fondazione Palazzo Ducale, è organizzato nell’ambito delle iniziative per il venticinquesimo anniversario del G8.

A venticinque anni dal G8 l’appuntamento offre uno spazio di riflessione pubblica per un ragionamento sulle crisi del presente, sul significato storico di Genova 2001 e sulla sua attualità, mettendo in relazione le grandi questioni sollevate allora con gli scenari politici, economici e internazionali di oggi. Le domande che attraversavano quel movimento sono ancora tutte sul tavolo: gli effetti della globalizzazione, la crescita delle disuguaglianze, la pace, la democrazia, il ruolo delle istituzioni internazionali e dei movimenti sociali e risuonano ancora oggi, in un contesto profondamente trasformato ma segnato da nuove crisi economiche, geopolitiche e ambientali.

Ad aprire i lavori saranno Igor Magni e Ivano Bosco rispettivamente Segretario Generale Cgil Genova e Segretario Generale Spi Cgil Genova e Liguria. La prima sessione, coordinata dalla giornalista di Domani Daniela Preziosi, proporrà una lettura interdisciplinare del rapporto tra Genova 2001 e il presente. Carlo Stiaccini docente di Storia dei media dell’Università di Genova, offrirà un inquadramento storico e culturale delle giornate del G8, analizzandone la rappresentazione mediatica e il loro impatto sulla memoria pubblica.

Seguiranno gli interventi di Alessandro Mantovani giornalista de Il Fatto Quotidiano, e Raffaella Bolini vicepresidente nazionale di ARCI, che svilupperanno una riflessione sul filo che lega le mobilitazioni di Genova alle grandi questioni del nostro tempo: dalle trasformazioni della globalizzazione ai conflitti internazionali, dalle nuove forme di partecipazione alle sfide per i diritti, la pace e la giustizia sociale.

L’intervento di Lucio Caracciolo, direttore di Limes, allargherà lo sguardo al quadro geopolitico internazionale, mentre a concludere l’iniziativa sarà il dialogo tra Daniela Preziosi e il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini, dedicato al ruolo del lavoro, della democrazia e della rappresentanza sociale di fronte alle grandi sfide del presente.
Haidi Giuliani ed Elena Giuliani porteranno un saluto all’inizio dell’iniziativa. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

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