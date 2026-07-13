Rubano 10mila euro di rame da un cantiere a Di Negro: tre arresti

Genova. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia dopo essere stati sorpresi a rubare rame da un cantiere di piazza Di Negro.

La segnalazione è arrivata intorno alle 21 di domenica notte, dopo che un dipendente di un istituto di vigilanza ha riferito di aver notato, tramite sistema di videosorveglianza, la presenza di tre individui all’interno di un cantiere,

Gli agenti delle volanti dell’U.P.G. e S.P. sono intervenuti e hanno fermato nei pressi dell’area i tre soggetti, descritti in maniera approfondita dal richiedente. Nel corso del controllo sono stati trovati in possesso di due grosse valigie contenenti circa 200 metri di cavi in rame, per un valore complessivo superiore ai 10.000 euro.

Vicino alle valigie è stata inoltre rinvenuta una cesoia di grandi dimensioni, presumibilmente utilizzata per tagliare i cavi. Tutto il materiale è stato riconsegnato all’assistente tecnico del cantiere, intervenuto dopo essere stato avvisato del furto. I tre arrestati sono stati accompagnati in Questura: si tratta di un 34enne albanese, un 30enne marocchino e un 27enne rumeno, tutti arrestati per furto aggravato in concorso.