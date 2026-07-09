Svaligiano un negozio di abbigliamento in via Luccoli, rintracciati grazie alle telecamere

Genova. Hanno forzato la porta di un negozio di abbigliamento e calzature in via Luccoli, nel centro storico, prima dell’apertura e hanno portato via due sacchi pieni di scarpe e vestiti di marca. L’azione criminale di due giovani è stata immortalata dalle telecamere del sistema cittadino di videosorveglianza. Le stesse telecamere hanno sorpreso i due incontrare un terzo uomo, in bicicletta, che li ha aiutati a fuggire nei vicoli.

Attraverso gli occhi elettronici la polizia è riuscita a ricostruire tutto il percorso. Nei frame successivi si vedeva poi il “ciclista”, in possesso di uno dei due sacchi, che interagiva, prima in piazzetta Sant’Elena poi in via Prè, con alcune persone, presumibilmente per vendere la merce rubata.

Ieri mattina, gli agenti, visionando le telecamere in diretta dalla sala operativa, hanno notato un capannello di persone in piazza Don Gallo, intorno a due uomini che corrispondevano perfettamente alla descrizione di uno degli autori materiali del furto, e del giovane in bicicletta.

Giunti sul posto, i due sono stati fermati ed identificati, insieme a un terzo soggetto che nascondeva nel suo marsupio uno dei capi di abbigliamento ancora col cartellino del negozio svaligiato.

Nel complesso la polizia ha denunciato a piede libero, in attesa di processo, un 22enne per furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota e altri due giovani, un 29enne e 24enne, per ricettazione. Tutti sono cittadini nordafricani.

Accertamenti in corso per identificare un quarto giovane, presunto complice del furto.