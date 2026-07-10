Col piede di porco tentano di svaligiare un bar in Val Bisagno: scoperti “in diretta” grazie alle telecamere

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato questa notte in flagranza di reato un 44enne marocchino ed una 38enne italiana per tentato furto aggravato in concorso. L’intervento è stato attivato poco dopo l’una di notte in Lungo Bisagno Dalmazia, dopo la segnalazione del proprietario di un bar che segnalava l’intrusione nel proprio locale, “documentata” dalle telecamere di sicurezza connesse all’app del proprio smartphone: un uomo travisato con un passamontagna e di una donna che lo stava coadiuvando nell’attività criminosa facendo da “palo”.

Giunti velocemente sul posto, gli agenti in un primo momento hanno circondato lo stabile per impedire ai presunti malviventi di darsi alla fuga e, una volta entrati, hanno trovato la 38enne presso la porta sul retro del bar con in mano un piede di porco e una scatola contenete le mance. All’interno del locale, il 44enne, che ancora indossava il passamontagna, dopo aver tentato di sradicare la cassa automatica, stava cercando di guadagnarsi la fuga da una porta laterale.

I due sono stati condotti in Questura, dove l’uomo è stato anche denunciato per falsa dichiarazione sulla identità personale, poiché inizialmente aveva fornito un nome falso. Il piede di porco e il passamontagna sono stati sequestrati e la scatola delle mance restituita al proprietario del bar.