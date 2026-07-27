Furti sulle bancarelle del lungomare di Pegli, due arresti

Genova. Due persone sono state arrestate domenica per avere tentato di rubare vestiti e borse da alcune bancarelle allestite sul lungomare di Pegli.

Gli agenti delle volanti hanno bloccato un 49enne originario del Senegal sorpreso mentre sottraeva alcune borse di pelle da un banco. Individuato dal titolare dell’attività, che ha tentato di riappropriarsi della refurtiva, il 49enne ha reagito aggredendolo, spintonandolo e opponendo resistenza.

Grazie all‘intervento di alcuni passanti e del personale della sicurezza presente sul posto, il responsabile è stato bloccato e consegnato agli agenti, giunti in pochi minuti. Nel corso degli accertamenti è stato individuato e rintracciato, nei pressi del luogo della rapina, anche un secondo soggetto presunto complice, la cui posizione è ora sottoposta a trattazione.

Nel secondo caso i carabinieri hanno arrestato un 33enne originario del Gambia che, segnalato come presunto autore di un altro furto sulle bancarelle, ha reagito con violenza. Entrambi sono stati sottoposti a direttissima in mattinata.