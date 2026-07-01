Furti sulle auto e alla fermata del bus, tre denunciati

Genova. Due uomini sono stati denunciati dalla polizia dopo essere stati sorpresi a rubare a bordo di auto parcheggiate, un altro per avere sottratto la borsa a una donna che aspettava l’autobus.

Nel primo intervento, avvenuto alle 2 in via Carducci, un uomo di 39 anni è stato individuato dal proprietario di un’auto mentre cercava di forzarne il tettuccio per asportare qualcosa all’interno. Quando l’uomo gli ha intimato di fermarsi, il 39enne lo ha minacciato ed è scappato. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. lo hanno rintracciato in prossimità di piazza De Ferrari e trovato in possesso di un cacciavite per cui è stato denunciato.

Alle 4.00 gli agenti hanno fermato in corso Saffi un uomo di 27 anni intento a scrutare con la torcia del telefono all’interno di un’auto con il finestrino spaccato fermo in sosta, munito di utensili per lo scasso. Portato in questura, l’uomo è stato deferito.

Dopo poco le volanti sono arrivate in via Fanti d’Italia per la segnalazione da parte di una donna che riferiva di avere subito il furto della borsa mentre era alla fermata del bus e di avere a vista l’autore. L’uomo, 27enne ghanese, è stato fermato e accompagnato in questura per essere denunciato.