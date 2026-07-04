Fuori dal centro Festival, parola al pubblico: al via da Nervi il sondaggio sui Film della Critica

Genova. Martedì 7 luglio prende il via a Nervicinema (via alla Chiesa Plebana, 5) il sondaggio sui Film della Critica nell’ambito di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri”. Ad aprire la gara sarà la commedia malinconica “Le città di pianura” di Francesco Sossai, film indipendente che ha ottenuto a sorpresa un buon successo al botteghino e che ha vinto 8 David di Donatello, tra cui quelli per il Miglior Film e la Miglior Regia. La proiezione sarà preceduta dall’intervento di Juri Saitta, critico cinematografico e curatore dell’iniziativa.

Completano la competizione la Palma d’oro 2025 “Un semplice incidente” del regista iraniano dissidente Jafar Panahi e “La mattina scrivo”, film francese sul rapporto tra cultura, lavoro e precariato diretto da Valérie Donzelli e premiato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia per la Miglior Sceneggiatura.

L’iniziativa consiste nel far votare agli spettatori il film visto su una scala da 1 a 5 e decretare il vincitore in base alla media ottenuta dal singolo titolo. Le opere in gara sono state designate dal Sncci (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) come “Film della Critica”, il marchio di qualità che l’associazione assegna a opere ritenute particolarmente meritevoli tra quelle distribuite in sala nel corso della stagione cinematografica.

Il sondaggio si svolgerà tra luglio e agosto in tutti gli spazi del festival e in ognuno di essi interverrà un critico genovese: dopo l’appuntamento di martedì 7 luglio a Nervicinema, sarà la volta di Andrea Borneto martedì 14 luglio a Cinema in Villa (via Bologna, 21), della presidente del Gruppo Ligure SNCCI Anna Parodi giovedì 16 luglio all’Arena Montaldo (via Isocorte, 13) e di Andrea Bosco giovedì 23 luglio al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15). I primi tre interventi precederanno la proiezione di “Le città di pianura”, mentre al quarto seguirà la programmazione di “Un semplice incidente”.

Il sondaggio rientra tra le iniziative di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri”, manifestazione curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-SAS Liguria con il sostegno del Comune di Genova – Genova Città dei Festival.

“Riteniamo che il sondaggio sui Film della Critica sia un modo per animare maggiormente la manifestazione, grazie agli interventi dei critici e alla partecipazione attiva degli spettatori. Inoltre, questa è un’iniziativa che ci permette di raccogliere un riscontro concreto sul gradimento del pubblico nei confronti di una parte piccola ma significativa della nostra programmazione”, afferma il direttore di Fuori dal centro Giancarlo Giraud.

“I tre titoli in gara non sono gli unici film della stagione segnalati dal SNCCI, ma li abbiamo scelti perché rappresentano un cinema d’autore capace di dialogare anche con un pubblico più ampio, pur con sfumature e approcci differenti: la commedia intimista e stralunata di Sossai, la riflessione politica e il gesto militante di Panahi e lo spaccato sociale di Donzelli”, spiega il curatore dell’iniziativa Juri Saitta.

Nelle scorse edizioni hanno vinto il sondaggio “Perfect Days” di Wim Wenders (2024) e “Sotto le foglie” di François Ozon (2026).

L’ingresso per i film italiani ed europei a 3,50 euro grazie all’iniziativa Cinema Revolution del Ministero della Cultura.

Di seguito le date di programmazione dei Film della Critica nei quattro spazi di “Fuori dal centro – Festival”.

Nervicinema: martedì 7 e mercoledì 8 luglio “Le città di pianura”; martedì 14 e mercoledì 15 luglio “Un semplice incidente”, martedì 21 e mercoledì 22 luglio “La mattina scrivo” (il 22 vi sarà l’introduzione di Caterina Costa).

Cinema in Villa: martedì 14 e mercoledì 15 luglio “Le città di pianura”; mercoledì 22 e venerdì 24 luglio con “Un semplice incidente” (il 22 vi sarà l’intervento di Federico Lera di Amnesty International); mercoledì 29 luglio con “La mattina scrivo”.

Arena Montaldo: giovedì 16 luglio “Le città di pianura”; martedì 21 luglio “Un semplice incidente”; ad agosto in una data in via di definizione “La mattina scrivo”.

Club Amici del Cinema: giovedì 23 e venerdì 24 luglio “Un semplice incidente”; mercoledì 29 e giovedì 30 luglio “La mattina scrivo”; sabato 1 e domenica 2 agosto “Le città di pianura”.