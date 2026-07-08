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Funicolare Zecca Righi riaperta dopo il problema tecnico

Il componente danneggiato è stato sostituito nei tempi previsti

funicolare zecca righi

Genova. La funicolare Zecca Righi è aperta e in servizio. Lo comunica Amt. Sono terminati nei tempi previsti gli interventi di sostituzione del componente danneggiato, permettendo già di riaprire l’impianto questa mattina.

La funicolare aveva chiuso due giorni fa a causa di un problema tecnico che interessava una delle due vetture.

Nella giornata di venerdì 19 giugno la funicolare aveva già sospeso temporaneamente il servizio “per consentire lo svolgimento di attività di taglio e manutenzione del verde lungo la linea”.

La funicolare, nata alla fine dell’Ottocento, trasporta fino 900 passeggeri all’ora, circa un milione all’anno, su un percorso di quasi un km e mezzo con un dislivello di 278 metri.

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