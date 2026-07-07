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Stop obbligato

La funicolare Sant’Anna si ferma sino a ottobre per la revisione

I lavori comportano interventi ad ampio raggio sia sulle parti meccaniche sia sulle componenti elettriche

funicolare sant'anna

Genova. A partire da lunedì 13 luglio la funicolare Sant’Anna si fermerà per due mesi e mezzo, ripartendo dunque a ottobre, per le attività legate alla revisione quinquennale dell’impianto.

I lavori comportano interventi ad ampio raggio sia sulle parti meccaniche, sia sulle componenti elettriche. Verranno svolte, inoltre, verifiche sulle principali componenti connesse alle funzioni di sicurezza dell’esercizio. Le funicolari sono sottoposte periodicamente a specifici interventi di revisione: ogni cinque anni viene effettuata la revisione quinquennale, mentre ogni vent’anni è prevista la revisione generale. Si tratta di adempimenti obbligatori per legge e indispensabili per consentire di svolgere il servizio nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

I principali lavori prevedono lo smontaggio delle sei unità frenanti, la pulizia delle componenti e la sostituzione di guarnizioni e bulloneria; l’esame delle otto ruote e la sostituzione di cuscinetti e perni; il controllo e la sostituzione delle diverse componenti del gruppo fune, tra cui tamburelli di ancoraggio, puleggia motrice e contro-pulegge; la verifica di tutte le componenti delle centraline del freno di emergenza e dei freni vettura.

Le attività si concluderanno con le prove di funzionamento finali sull’impianto e il rilascio del nulla osta all’esercizio da parte dell’ente ministeriale preposto. Nel corso delle lavorazioni verrà eseguita anche la pulizia del verde lungo la linea.

Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa è possibile utilizzare l’ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.

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