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Addio

Morto sul lavoro schiacciato da un pannello, ad Arenzano l’ultimo saluto a “Max” Delfino

L’ultimo saluto si è tenuto alle 9 nella chiesa dei Santi Nazario e Celso di Arenzano, dove già domenica era stato recitato il rosario

massimiliano delfino

Arenzano. Si sono celebrati lunedì mattina i funerali di Massimilano “Max” Delfino, l’uomo di 57 anni morto lo scorso 25 giugno dopo essere stato schiacciato da un pannello pesante oltre una tonnellata mentre lavorava in un’azienda di Voltri.

L’ultimo saluto all’operaio si è tenuto alle 9 nella chiesa dei Santi Nazario e Celso di Arenzano, dove già domenica era stato recitato il rosario. Grande appassionati di musica, Delfino era una figura nota nel circuito musicale del ponente ligure. Musicista e bassista della band Texas Trouble Blues, ricopriva il ruolo di presidente dell’associazione Onde Sonore.

Con il collettivo ha promosso per oltre vent’anni artisti e organizzato eventi nei comuni di Arenzano, Cogoleto e Varazze, tra cui il Beigua Blues Festival. La musica era la sua grande passione e collaborava con radio locali con programmi dedicati alla storia del blues. Lascia un figlio di 17 anni.

La mattina del 25 giorno Delfino si trovava nella sede della Saldotecnica Europe di via delle Fabbriche, a Voltri, per aiutare un giovane collega a caricare il pannello di un radiatore su un tir diretto in Macedonia. Per motivi ancora da chiarire il pannello si è staccato dalla sua imbracatura e gli è caduto addosso, schiacciandolo.

Per l’incidente sono indagati il titolare dell’azienda e il dipendente che manovrava il muletto con cui il pannello veniva spostato.

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